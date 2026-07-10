Sjuksköterska till Kirurgmottagningen, Sunderby sjukhus
Region Norrbotten / Sjuksköterskejobb / Luleå Visa alla sjuksköterskejobb i Luleå
2026-07-10
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Vill du arbeta i en samordnad funktion i ett team med engagerade och kompetenta kollegor, där patienten och helheten är i fokus? Sök då tjänsten som samordningssjuksköterska hos oss på kirurgmottagningen, barn- och bråckteamet. Verksamheten bidrar till vår dygnet runt verksamhet genom att tjänsten innefattar minst två helgpass per månad.
Vi söker
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med goda kunskaper i svenska och engelska. Det är meriterande om du kan ytterligare språk samt om du har erfarenhet av mottagningsarbete eller kirurgisk verksamhet.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Som person är du stabil, flexibel och självgående. Du värderar och ser nyttan av samarbete med andra.
Det här får du arbeta med
Kirurgmottagningen vid Sunderby sjukhus tillhör division Opererande och Diagnostik och verksamhetsområde Allmänkirurgi/Urologi. Kliniken fungerar som en länsklinik för Norrbotten och mottagningsverksamhet inom kirurgi bedrivs vid de flesta av våra sjukhus.
Som samordningssjuksköterska har du en central roll där både praktiskt och administrativt arbete ingår. Denna tjänst gäller fram för allt samordning inom bråck-och barnkirurgi och du arbetar i team med våra bråck- och barnkirurger.
Du ansvarar för samordning mellan patienten och andra aktörer i vårdteamet. En viktig del av arbetet innebär att planera och boka besök för patienterna samt ge telefonrådgivning. Assistera läkare vid behov förekommer. Dessutom ingår utveckling av teamen tillsammans med ansvariga läkare.
Det här erbjuder vi dig
Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänsten
Vi erbjuder tillsvidareanställning på heltid. Tjänsten är i huvudsak förlagd till dagtid, måndag till fredag. Två helgpass per månad på vår slutenvårdsavdelning ingår. Tillträde enligt överenskommelse.
Vi tillämpar registerkontroll före beslut om anställning enligt bestämmelser i lagen (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "207039". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/
Robertsviksgatan 7 (visa karta
)
971 89 LULEÅ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Enhetschef
Maria Anttila maria.anttila@norrbotten.se +46920283227 Jobbnummer
9999501