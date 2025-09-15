Sjuksköterska till kirurgmottagningen/endoskopienheten
2025-09-15
Vi är ett engagerat team som brinner för våra patienter och har ett stort intresse för endoskopins tekniska utveckling.Publiceringsdatum2025-09-15Dina arbetsuppgifter
Våra sjuksköterskor arbetar med olika uppdrag och arbetsuppgifter. I arbetet ingår bland annat att förbereda sal och utrustning, informera och stötta patient, assistera undersökare vid provtagning och behandling. Vi arbetar med både akuta och elektiva patienter. Du får en individuellt anpassad upplärning och tar ett steg i taget för att du ska känna dig trygg och säker i din roll. Det finns stor möjlighet till utveckling och nytt lärande. Du arbetar tillsammans med erfarna och engagerade kollegor. Arbetsuppgifter kan komma att ändras över tid.
Har vi väckt ditt intresse, kanske vill du bli en av oss?
Om arbetsplatsen
Kirurgmottagningens verksamhet är stor, bred och specialiserad. På arbetsplatsen finns olika team som arbetar med olika inriktningar varav endoskopienheten är en av dessa. Utvecklingen inom endoskopin är spännande och intressant, där tekniken går ständigt framåt och vi gör allt mer avancerade ingrepp endoskopiskt. På endoskopienheten utförs bland annat gastroskopier, sigmoideoskopier, koloskopier och ERCP/EUS undersökningar. Vi arbetar för en god arbetsmiljö, med stimulerande arbetsuppgifter och möjlighet till individuellt anpassade arbetstider.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig:
• anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
• en arbetsplats för livets olika skeden, möjlighet till flexibel arbetstid inom vissa ramar
• gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/
Nyfiken?
Kontakta oss gärna om du vill boka ett förutsättningslöst samtal så berättar vi mer. Eller vill du komma och hospitera hos oss för att få en inblick i vårt arbete och se lokalerna? Kontakta oss så ordnar vi det!Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Det är meriterande om du har några års arbetserfarenhet som sjuksköterska. Erfarenhet och/eller utbildning inom endoskopi/kirurgi/mag-tarm är också meriterande.
För att trivas hos oss tror vi att du är trygg och stabil i din roll som sjuksköterska och kan behålla lugnet i stressade situationer. Du har en positiv inställning till arbete, hög flexibilitet och god förmåga att prioritera i ditt arbete. Du delar vår värdering att alltid sätta patienten i centrum och lägger stor vikt vid att skapa bra möten. Du är ordningsam och tycker det är viktigt att göra ett bra arbete. Du har lätt för att samarbeta och förmåga att arbeta båda självständigt och i team.
Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidaretjänst på heltid. Arbetstiden är dagtid måndag - fredag.
Tillträde snarast eller efter överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 30 september 2025
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: Att söka jobb i Region Västmanland
Intervjuer kan ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se Arbetsplats
Region Västmanland Kontakt
Enhetschef
Lena Ivars lena.ivars@regionvastmanland.se 021-17 49 64 Jobbnummer
9507770