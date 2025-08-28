Sjuksköterska till Kirurgkliniken/Avdelning 15, Sundsvall
Region Västernorrland / Sjuksköterskejobb / Sundsvall Visa alla sjuksköterskejobb i Sundsvall
2025-08-28
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västernorrland i Sundsvall
, Timrå
, Härnösand
, Kramfors
, Hudiksvall
eller i hela Sverige
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Vill du vara med i vårat projekt med att starta ett öppenvårdsteam för kirurgiska, urologiska och ÖNH-patienter? Just nu har du möjligheten att vara en del av ett nytt projekt i syfte att förbättra kontinuitet, tillgänglighet och kvalitet i vården av patienter med kirurgiska, urologiska och ÖNH-diagnoser.
Genom att etablera ett öppenvårdsteam som följer patienten från inneliggande vård till uppföljning och ger avancerad vård i hemmiljö kan vi öka patientsäkerheten, minska återinläggningar och vara en förlängd arm till både avdelning och akutmottagning. Dessutom skapar detta möjlighet till att samverka mellan vårdinstanser för att ge patienter en säkrare och mer sammanhållen vård.
Vårt team kommer bestå av 2 sjuksköterskor och 2 undersköterskor som utgår från avdelningen på morgonen för att sedan ha sin arbetsplats i hemmen hos patienterna. NU söker vi två sjuksköterskor till teamet. Tjänsten är en särskild visstidsanställning på heltid under perioden 2025-12-01 till och med 2026-12-31 med eventuell möjlighet till förlängning.
Sjuksköterska till Kirurgkliniken/Avdelning 15, SundsvallPubliceringsdatum2025-08-28Dina arbetsuppgifter
Avancerad kirurgisk vård i hemmet, av patienter som:
Har behov av uppföljning efter utskrivning
Har sår, drän, katetrar eller annan kvarstående vårdkontakt
Behöver stöd för egenvård och rehabilitering
Arbetet omfattar omkring 20 planerade hembesök per vecka. Tjänsten är dagtid under veckorna med en helg av fyra då man även jobbar kvällar.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska
Har minst två års arbetslivserfarenhet inom kirurgisk omvårdad
Har mycket god kunskap i svenska och engelska i tal och skrift
Har B-körkort
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Självgående
Flexibel
Empatisk förmåga
Strukturerad
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "130:2025:217". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Västernorrland Kontakt
Rekryterande chef
Ida Röding +4660182128 Jobbnummer
9480482