Sjuksköterska till kirurgkliniken Avd 14 - rotation eller heltid natt
Region Dalarna - Hälso och sjukvården / Sjuksköterskejobb / Falun Visa alla sjuksköterskejobb i Falun
2026-06-24
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Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Om verksamheten
Vill du arbeta i en specialiserad kirurgisk verksamhet där kompetens, samarbete och engagemang står i fokus? Nu söker vi fler sjuksköterskor till Avdelning 14, med möjlighet att arbeta rotation eller heltid natt.
Avdelning 14 har inriktning mot nedre gastro, vilket innebär vård av patienter med sjukdomar i nedre mag-tarmkanalen. Här möter du främst patienter som genomgått kirurgi för kolorektalcancer, men även akuta kirurgiska tillstånd förekommer. Vi är ett kunnigt och engagerat team som varje dag strävar efter att ge våra patienter trygg, säker och kvalitativ vård. Nu söker vi dig som vill vara med och bidra till vår fortsatta utveckling och bli en del av vår arbetsgemenskap.Publiceringsdatum2026-06-24Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss arbetar du med både pre- och postoperativ omvårdnad. Förutom sedvanliga sjuksköterskeuppgifter ingår bland annat:
Kliniska bedömningar
Vätskebalans
Sår- och stomiomläggningar
Handhavande av centrala infarter
Medicinteknisk apparatur
Ventrikelsond
Dränage
Urinkatetrar
Vi erbjuder dig:
Individuellt anpassad introduktion för att du ska känna dig trygg i din roll
Återkommande utbildningsinsatser, exempelvis internutbildningar och basårsutbildning
Ett öppet och stöttande arbetsklimat med hög kompetens
Möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll
Välkommen att bli en del av vår avdelning!Kvalifikationer
Vi söker dig som:
är legitimerad sjuksköterska
har ett genuint intresse för kirurgi och trivs med varierande arbetsuppgifter - både självständigt och i nära samarbete med kollegor
arbetar ansvarsfullt och evidensbaserat, med god följsamhet till våra rutiner
är flexibel, självgående och har god samarbetsförmåga
har god kommunikativ förmåga i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
tidigare yrkeserfarenhet
relevant vidareutbildning
erfarenhet av kirurgisk vård
AnsökanHar du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via systemet, utan kontakta rekryterande chef direkt
Vi tar interna referenser på nuvarande och tidigare anställda i Region Dalarna
På Att söka jobb hos oss - Region Dalarna kan du läsa mer om Region Dalarna som arbetsgivare, vår värdegrund, arbetsmiljö, förmåner samt vilka kontroller som görs inför anställning
Vi har gjort vårt medieval och avböjer kontakt från sälj- och rekryteringsföretag
Kontakter fritext
Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:416". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180), https://www.regiondalarna.se/
Box 712 (visa karta
)
791 29 FALUN Arbetsplats
Region Dalarna - Hälso och sjukvården Kontakt
Rekryterande chef
Gabriella Dagvall gabriella.dagvall@regiondalarna.se Jobbnummer
9976224