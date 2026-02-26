Sjuksköterska till Kirurgkliniken Avd 14 - rotation eller heltid natt
2026-02-26
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Nu söker vi en legitimerad sjuksköterska till Avdelning 14, där du får möjlighet att utvecklas i en miljö präglad av kompetens, samarbete och engagemang. Vi söker dig som vill arbeta rotation eller heltid natt. Avdelning 14 har inriktning mot nedre gastro, vilket innebär vård av patienter med sjukdomar i nedre mag-tarmkanalen. Här möter du främst patienter som genomgått kirurgi för kolorektalcancer, men även akuta kirurgiska tillstånd förekommer.
Hos oss arbetar ett kunnigt och engagerat team som varje dag strävar efter att ge våra patienter trygg och kvalitativ vård. Vi söker dig som vill vara med och bidra till vår fortsatta utveckling.
Dina arbetsuppgifter
Förutom sedvanliga sjuksköterskeuppgifter kommer du att arbeta med pre- och postoperativ omvårdnad. Det innebär bland annat:
Kliniska bedömningar
Vätskebalans
Sår- och stomiomläggningar
Handhavande av centrala infarter
Medicinteknisk apparatur
Ventrikelsond
Dränage
Urinkatetrar
Du får en individuellt anpassad introduktion för att känna dig trygg i din roll. Vi erbjuder även återkommande utbildningsinsatser, såsom internutbildningar och basårsutbildning, för att du ska kunna utvecklas och växa i din yrkesroll.
Välkommen att bli en del av vår avdelning!
Kvalifikationer
Vi söker dig som:
är legitimerad sjuksköterska
har ett genuint intresse för kirurgi och trivs med varierande arbetsuppgifter - både självständigt och i nära samarbete med kollegor
arbetar ansvarsfullt och evidensbaserat, med god följsamhet till våra rutiner
är flexibel, självgående och har god samarbetsförmåga
har god kommunikativ förmåga i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
tidigare yrkeserfarenhet
relevant vidareutbildning
Så ansöker du
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
