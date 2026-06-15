Sjuksköterska till kirurgiska vårdenheten
Region Jönköpings län / Sjuksköterskejobb / Eksjö Visa alla sjuksköterskejobb i Eksjö
2026-06-15
, Nässjö
, Ydre
, Vetlanda
, Kinda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Jönköpings län i Eksjö
, Nässjö
, Vetlanda
, Aneby
, Sävsjö
eller i hela Sverige
Kirurgiska vårdenheten, Höglandssjukhuset Eksjö
Varmt välkommen att bli en del av vår fantastiska klinik med god arbetsmiljö och hög patientnöjdhet.
Rollen som sjuksköterska
Som sjuksköterska leder, planerar och organiserar du specialiserad omvårdnad, inklusive pre- och postoperativ vård, kring patienten. Vi arbetar i team där du kommer att ha ett nära samarbete med undersköterskor och läkare. Totalt finns 4 team på avdelningen vardagar och tre på helgerna, du har därför alltid sjuksköterskekollegor att rådfråga. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat kliniska bedömningar, rondarbete, läkemedelshantering, provtagning och den sociala planeringen kring patienten. Hos oss ges en möjlighet att få en bred kompetens inom olika kirurgiska diagnoser.
Din blivande arbetsplats
Hos oss vårdas i huvudsak patienter som har en kirurgisk grunddiagnos, behöver utredas, undersökas eller opereras. Även palliativa patienter vid livets slutskede vårdas i nära samarbete med SSIH. Avdelningen har också platser för urologi samt barn över 4 år. Vi tar emot patienter både akut och planerat. Kirurgklinikens slutenvård på Höglandssjukhuset i Eksjö består av fyra avdelningar med inriktning övre buk, nedre buk/palliativa patienter, akut/barn och urologi. Här finns 30 vårdplatser. Kirurgiska vårdenheten i Eksjö är en del av Kirurgkliniken i Region Jönköpings län som sedan 2017 är en regionövergripande klinik med verksamhet på tre orter: Eksjö, Jönköping och Värnamo. Vid alla tre orterna finns akutmottagning och akut kirurgisk vård bedrivs dygnet runt inklusive operation och intensivvård. Läs mer om kirurgkliniken här:
Kirurgkliniken som arbetsplats, Region Jönköpings län (https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/arbetsplatser-i-region-jonkopings-lan/sjukhus-som-arbetsplats/Kirurgkliniken/)Publiceringsdatum2026-06-15Profil
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och välkomnar dig som är nyexaminerad eller dig som har längre erfarenhet. Vi värdesätter erfarenhet inom yrket, särskilt meriterande är erfarenhet av akutsjukvård eller kirurgisk vård. Som person är du engagerad, stabil och behåller lugnet vid akuta situationer samt har en god samarbetsförmåga. Du har ett lösningsfokuserat arbetssätt, arbetar proaktivt, har lätt för att anpassa dig till nya situationer och en god förmåga att kommunicera med andra och sätta dig in i deras perspektiv. Vidare värdesätter vi din vilja att vara med och bidra till verksamhetens utveckling. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, dag, kväll och helg.
Din trivsel är viktig för oss och du välkomnas till en personalgrupp med härlig sammanhållning och ett gott samarbetsklimat.
• Du kommer vara en del av en stabil arbetsgrupp med kollegialt lärande
• Ett spännande arbete i akutsjukvård
• Introduktion med utgångsläge från din erfarenhet
• Arbetstiderna dagtid är för närvarande kl. 6:45–16 och kvällstid kl. 13:30-21:30 samt ett pass 8.30-16 för att bryta från kväll till dag. Vi lägger 11 veckors schema som du har möjlighet att påverka genom individuell schemaplanering. Vi har schemalagd verksamhetsutveckling med möjlighet till hospitering
Region Jönköpings län erbjuder ett regiongemensamt introduktions- och utvecklingsprogram (RIU) för dig som är nyutexaminerad sjuksköterska. Programmet omfattar 17 heldagar fördelade på åtta månader, och det startar varje år i februari och september. RIU ger dig en möjlighet att träffa andra sjuksköterskor i samma situation där ni utbyter erfarenheter och ger varandra råd och stöttning. Läs mer om RIU här:
Introduktions- och kompetensutvecklingsprogram (RIU/KUP), Qulturum, Region Jönköpings län (https://www.rjl.se/qulturum/om/metodikum/introduktions-och-kompetensutvecklingsprogram/)
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Välkommen att kontakta vårdenhetschefer:
Emelie Torebring tel: 010-24 353 65, emelie.torebring@rjl.se
Ulrika Parmö, tel: 010-24 353 85, ulrika.parmo@rjl.se
Anna Fors tel: 010-24 353 75, anna.fors@rjl.se
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 10 augusti 2026. Varmt välkommen med din ansökan!
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida:
Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "K682/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057)
551 11 JÖNKÖPING Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
9962714