Sjuksköterska till kirurgiska avdelningen
Region Sörmland / Sjuksköterskejobb / Eskilstuna Visa alla sjuksköterskejobb i Eskilstuna
2025-08-13
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Sörmland i Eskilstuna
, Västerås
, Strängnäs
, Flen
, Katrineholm
eller i hela Sverige
Kirurg kliniken Mälarsjukhuset, EskilstunaPubliceringsdatum2025-08-13Om företaget
Kirurg- och urologiavdelningen är en operativ avdelning som tar hand om både de akuta och de planerade kirurgiska åkommorna. Här arbetar man teambaserat och samarbetar mellan olika professioner så som läkare, undersköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, dietist, kurator och utskrivningssamordnare. Ett nära samarbete och samverkan med övriga instanser på sjukhuset är en självklarhet.
Kirurgkliniken är en stor klinik med många möjligheter där stort fokus ligger på utvecklings- och förbättringsarbete. Som ett led i detta planeras det att dela den nuvarande avdelningen till två avdelningar med en del gemensamma områden.Arbetsuppgifter
I din roll så ska du arbeta med att övervaka, behandla, utreda och i möjligaste mån färdigbehandla patienterna.
Din kompetens
• Legitimerad sjuksköterska.
• Erfarenhet av kirurgi är meriterande
• Vi söker dig som trivs med varierade arbetsuppgifter och som har ett intresse för att lära dig nya saker, som är flexibel och gillar när det händer saker
• Du ska ha god samarbetsförmåga samt trivas med teamarbete.
• Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.
Anställningsform
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Vårdenhetschef Åsa Liljeroos Tanghöj, 073-868 14 50.
Biträdande chef Natasha Legen, 079-065 54 26.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på kirurgiska avdelningen!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2025-09-30.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Ersättning
- Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RLSV-25-226". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Sörmland
(org.nr 232100-0032) Arbetsplats
Region Sörmland Jobbnummer
9457285