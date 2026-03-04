Sjuksköterska till kirurgisk vårdavdelning
Region Jönköpings län / Sjuksköterskejobb / Jönköping
Kirurgavdelning A, Kirurgkliniken, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
Vi söker en sjuksköterska som vill bidra med sin kompetens och sitt engagemang. Hos oss får du arbeta i ett team där kvalitet, trygghet och patientens bästa alltid står i centrum.
Rollen som sjuksköterska
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och som vill arbeta tillsammans med oss på kirurgkliniken. I din roll kommer du att vårda patienter som genomgår olika utredningar och behandlingar samt planerade och akuta operationer. Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av pre- och postoperativ vård och i övrigt sedvanliga sjuksköterskeuppgifter som ingår på vår vårdavdelning.
Din blivande arbetsplats
På kirurgavdelning A vårdas patienter inom övre och nedre gastro. Det finns 24 vårdplatser och här arbetar sammanlagt cirka 50 sjuksköterskor och undersköterskor. Vårt arbetsklimat genomsyras av hög trivsel och god stämning i en bra arbetsgrupp.
Kirurgkliniken har verksamhet vid Höglandssjukhuset i Eksjö, Länssjukhuset Ryhov i Jönköping och Värnamo sjukhus. Organisatoriskt tillhör kirurgkliniken verksamhetsområde Kirurgisk vård inom Region Jönköpings län och har huvudansvaret för alla patienter med kirurgiska sjukdomar. Kliniken utför allt från plastikkirurgi till att vårda patienter med kärlsjukdomar. Kirurgkliniken bedriver arbete utifrån vår värdegrund: "På kirurgkliniken möts jag av kompetens, omtanke, ärlighet och respekt oavsett om jag är patient, närstående eller personal. Jag är delaktig, informerad och trygg". Vi har starkt patientfokus med ett gott samarbete på avdelningen. Publiceringsdatum2026-03-04Profil
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete med kirurgiska patienter på vårdavdelning. Som person arbetar du bra med andra människor och är noggrann, engagerad och empatisk i det personliga mötet med patienten. Du har en god initiativförmåga och tar ansvar för dina arbetsuppgifter på ett strukturerat sätt. Du har förmåga att arbeta självständigt, prioritera ditt arbete och kan anpassa dig till ändrade förutsättningar. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Vi har möjlighet att erbjuda en tillsvidareanställning, heltid. På vår avdelning får du möjlighet att bidra till ständig förbättring och utveckling för att höja kvaliteten på omhändertagandet av våra patienter. För att du ska få en så bra start som möjligt får du en femveckorsperiod med introduktion som anpassas utifrån dina erfarenheter. Vi tillämpar önskeschema och du arbetar två av fem helger. Hos oss kan vi erbjuda dig ett omväxlande och spännande arbete med utvecklingsmöjligheter inom kirurgin. Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen.
Läs mer om våra förmåner här:
Förmåner, Region Jönköpings län (rjl.se) (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Välkommen att kontakta vårdenhetschefer:
• Sofia Sjöström, 010-242 13 96, sofia.sjostrom@rjl.se
• Lisa Nyman, 010-242 13 90, lisa.nyman@rjl.se
• Ewa Alpteg, tel: 010-2421310, ewa.alpteg@rjl.se
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 25 mars 2026. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt om du är intresserad av tjänsten. Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss all kontakt med annonsförsäljare och rekryteringsföretag.
Läs gärna mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår webbplats:
Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (rjl.se) (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
