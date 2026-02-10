Sjuksköterska till kirurgisk vårdavdelning
Region Jönköpings län / Sjuksköterskejobb / Värnamo
2026-02-10
Kirurgavdelning G och H, Värnamo sjukhus
Vi söker efter nya kollegor till våra vårdavdelningar. Välkommen till oss!
Rollen som sjuksköterska
Arbetet är omväxlande och stimulerande där den ena dagen inte är den andra lik. Som sjuksköterska utvecklas du av mångfacetterade arbetsuppgifter, som den breda kirurgiska akutvården innebär.
Vi arbetar tvärprofessionellt och strävar efter att ge patienten högsta vårdkvalitet. Ditt arbete sker i nära samarbete med övriga professioner. Som sjuksköterska innebär arbetet att du får planera, leda och organisera omvårdnadsarbetet tillsammans med patient och övriga professioner.
Din blivande arbetsplats
Kirurgavdelning G och H är en dynamisk arbetsplats med högt tempo och en bra mix av nya sjuksköterskor och erfarna inom kirurgisk vård och omvårdnad. Vi arbetar medvetet med att försöka skapa så bra förutsättningar för dig som är nyutexaminerad med mentorskap och utbildningar. Det finns goda utvecklingsmöjligheter inom kirurgisk vård både för novis och erfaren sjuksköterska med anpassade utbildningar från regionen och via universitet.
I Värnamo finns två vårdenheter i slutenvården med olika inriktningar mot kirurgiska specialiteter. Här finns även en kirurg/endoskopimottagning, där undersöks och behandlas patienter inom övre/nedre gastroenterologi, allmän kirurgi, buk- och bröstplastik samt endokrinologi. Vi har också en stomimottagning.
Kirurgkliniken är en länsklinik med verksamheter i både Jönköping, Eksjö och Värnamo. Läs mer om kirurgkliniken här: Kirurgkliniken som arbetsplats, Region Jönköpings län (https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/arbetsplatser-i-region-jonkopings-lan/sjukhus-som-arbetsplats/Kirurgkliniken/)
Din profil
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med ett genuint intresse för människor och som ständigt har patienten i fokus. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av arbete på sjukhus men det är inget krav. Du trivs på en arbetsplats där du får möjlighet att arbeta med blandade arbetsuppgifter i ett varierat tempo. Det är därför viktigt för oss att du är en flexibel person med ett trevligt bemötande och har en god förmåga att strukturera ditt arbete. Vi lägger stor vikt vid egenskaper som samarbetsförmåga och flexibilitet. För oss är professionell inställning, ansvarstagande, gott bemötande och patientsäkerhet alltid aktuella och prioriterade frågor.
Vårt erbjudande till dig
Tjänsterna är tillsvidareanställningar, heltid. Vi använder oss av ISP-schema där du själv har en viktig roll i schemaplaneringen. På intervjun berättar vi mer om fördelarna med att jobba på ett akutsjukhus som är både stort och litet på samma gång - du kan både utmanas och utvecklas i din profession. Vid anställning tilldelas du en mentor som följer dig under ditt första år hos oss. Under året har man kontinuerlig avstämning och utvärdering. Kompetensutveckling och olika karriärmöjligheter är andra viktiga områden vi lyfter under intervjun. Vi arbetar aktivt med regelbundna internutbildningar för att stärka kompetensen. Vi ser fram emot att berätta mer under en intervju hos oss!
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen.
Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Kontaktuppgifter:
Välkommen att ta en första kontakt med våra vårdenhetschefer:
Jennie Kobb, tel: 010-24 472 55, jennie.kobb@rjl.se
Lina Bergsten, tel: 010- 24 472 98, lina.bergsten@rjl.se
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 28 februari 2026. Varmt välkommen med din ansökan!
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida:
