Sjuksköterska till Kirurgisk observationsplats (KOP)
Region Västmanland / Sjuksköterskejobb / Västerås Visa alla sjuksköterskejobb i Västerås
2025-10-30
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och intresserad av att arbeta i vår dygnet-runt-verksamhet. Arbetet hos oss på Kirurgisk oberservationsplats (KOP) är omväxlande, spännande och lärorikt med god gemenskap och arbetsglädje. Publiceringsdatum2025-10-30Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss arbetar du nära patienten och i tätt samarbete med läkare och övriga professioner.
Du bedömer, observerar och ger omvårdnad till patienter med akuta kirurgiska tillstånd under en vårdtid på upp till 24 timmar. Du genomför och följer upp ordinerad diagnostik och behandling samt ansvarar för pre- och postoperativ omvårdnad i samband med planerade bröst-, hals- eller bråckoperationer.
Du prioriterar och agerar vid akuta förändringar i patientens tillstånd. Du koordinerar insatser tillsammans med andra enheter inom regionen och med kommunen, och säkerställer strukturerad dokumentation, överrapportering och utskrivning.
Eftersom vi är öppenvård arbetar vi inte i Link. Nattetid arbetar du i team med två undersköterskor.
Om arbetsplatsen
Kirurgisk Observationsplats (KOP) är en öppenvårdsavdelning med vårdtid upp till 24 timmar. Hos oss vårdas patienter med akuta kirurgiska diagnoser som triagerats på akutmottagningen, och patienter som ska genomgå planerade bröst-, hals- eller bråckoperationer.
KOP erbjuder en annan profil än en traditionell vårdavdelning eller mottagning. Tempot växlar snabbt från lugnt till akut, och du arbetar nära patienten och i välfungerande team med många kontaktytor - såväl inom regionens verksamheter och kliniker som mot kommunen.
Kirurgkliniken i Västerås består av två vårdavdelningar och en stor mottagning. Vi har ett öppet klimat, gott samarbete och fin gemenskap, och vi utvecklar vår verksamhet kontinuerligt. Vår arbetsgrupp är mångkulturell och i blandade åldrar.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig:
• anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
• en arbetsplats för livets olika skeden, möjlighet till flexibel arbetstid inom vissa ramar
• gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/
Nyfiken?
Kontakta oss gärna om du vill boka ett förutsättningslöst samtal eller om du vill komma och hospitera hos oss för att få en inblick i vårt arbete och se lokalerna.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och trivs med korta vårdtider där tempot kan växla. Du använder din kliniska blick och fattar snabba, välgrundade beslut i nära samarbete med läkare och kollegor.
Du har problemlösande analysförmåga och kan strukturera komplexa situationer, är flexibel mellan akuta och planerade uppdrag, arbetar självständigt inom ditt ansvar och visar god samarbetsförmåga med patienter, närstående och team. Erfarenhet av akutsjukvård och journalsystemet Cosmic är meriterande (särskilt för natt) men inget krav. Vi ger introduktion utifrån din bakgrund.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning, heltid eller efter eget önskemål.
Möjlighet till rotation inom kirurgkliniken finns och uppmuntras.
Tillträde sker enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 16 november 2025.
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: Att söka jobb i Region Västmanland
Intervjuer kan ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
Individuell lönesättning
