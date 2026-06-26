Sjuksköterska Till Kirurgisk Akutvårdsavdelning, Kava
Region Gävleborg, VO Kirurgi / Sjuksköterskejobb / Gävle Visa alla sjuksköterskejobb i Gävle
2026-06-26
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På KAVA, kirurgisk akutvårdsavdelning, vårdar vi patienter med akuta kirurgiska- och traumadiagnoser. Patientgruppen är varierad och vanligt förekommande diagnoser är till exempel appendicit, ileus, blödning från mag-tarmkanalen, trauman och urologiska sjukdomar. KAVA har 24 slutenvårdsplatser och tar emot största delen av det akuta kirurgflödet från akutmottagningen. Målsättningen med KAVA är att fokusera på det akuta flödet med snabb handläggning och korta vårdtider med fokus på det bästa för våra patienter. Vi är en stabil personalgrupp som har roligt tillsammans och ställer upp för varandra.
3 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-26Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss på KAVA erbjuds du ett roligt och ständigt utvecklande arbete som ger dig en bra start på din sjuksköterskekarriär och en bred kompetens. Du är omvårdnadsansvarig för sex patienter och du arbetar tillsammans med en undersköterska. I varje vårdande team runt patienten finns även en avsatt läkare och vi har ett nära samarbete med arbetsterapeut och fysioterapeut. Stödfunktioner som vårdplaneringssjuksköterska, specialistsjuksköterska i kirurgi/akutsjukvård och receptionist finns under kontorstid. Vi arbetar tre av åtta helger. Nattarbete efter överenskommelse.
Som sjuksköterska hos oss kommer du bland annat att arbeta med
• att arbetsleda det vårdlag du ansvarar över
• att samordna medicinska- och omvårdnadsfrågor
• iordningställande och administrering av läkemedel, infusion-/smärtterapi
• rondarbete
• basal omvårdnad.
Hos oss får du
• sex veckors individuell anpassad introduktion
• möjlighet att påverka ditt arbetsschema via önskeschema
• vara del i en trygg och positiv arbetsgrupp
• möjlighet till fortbildning där du har möjlighet att utbilda dig med bibehållen lön inom kirurgi alternativt akutsjukvård.
Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med ett genuint intresse för kirurgi och akutsjukvård. För att trivas hos oss behöver du kunna hantera och uppskatta den omväxlande vardagen på en akutavdelning. Arbetsuppgifter och tempo varierar över dygnet varför du bör kunna omprioritera och vara flexibel utan att förlora i patientsäkerhet och kvalité. Du är ansvarstagande och har patientens bästa i fokus.
I rollen som sjuksköterska ska du
• vara legitimerad sjuksköterska.
För den här tjänsten är det meriterande om du har kunskap och erfarenhet av arbete inom kirurgisk vård och akutsjukvård samt om du har en adekvat specialistutbildning.
Välkommen med din ansökan så snart som möjligt då urval och intervjuer sker löpande.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: enligt överrenskommelse.
Region Gävleborg tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Vid lönesättning beaktas bland annat uppdrag, ansvar, kompetens, erfarenhet och resultat.
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2026/1821". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198)
Rektorsgatan 1 (visa karta
)
801 88 GÄVLE Arbetsplats
Region Gävleborg, VO Kirurgi Kontakt
Linda Jansson, vårdenhetschef linda.s.jansson@regiongavleborg.se 026-154278 Jobbnummer
9979993