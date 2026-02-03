Sjuksköterska Till Kirurgisk Akutvårdsavdelning (kava)
2026-02-03
Att hjälpa människor till en bättre hälsa är ett av de viktigaste uppdragen man kan ha. På Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) är vi 3700 medarbetare med 120 olika yrken som tillsammans bidrar till det varje dag. Vilken roll vill du spela?
Oavsett roll kan vi erbjuda dig ett meningsfullt, tryggt och utvecklande arbete där du finns till och gör skillnad för andra. Våra medarbetare säger ofta att SÄS är ett "lagom stort sjukhus" - det är så pass stort att man kan utvecklas och göra karriär och så pass litet att det finns en känsla av gemenskap över verksamhetsområdena. Hos oss finns en framåtanda och det pågår alltid spännande satsningar och forskning för att förbättra vården för våra patienter och möta framtidens utmaningar inom hälso- och sjukvård.
Vill du veta mer om oss? Följ oss i sociala medier: https://www.facebook.com/sodraalvsborgssjukhusvgr, https://www.linkedin.com/company/s%C3%B6dra-%C3%A4lvsborgs-sjukhus/mycompany/, https://www.instagram.com/sodra_alvsborgs_sjukhus/?hl=sv
Om vår lediga tjänst
Nu söker vi dig som sjuksköterska till vårt fantastiska gäng som vill vara med och bidra och få en bred kunskap inom allmänkirurgisk akutvård.
Beslut är taget att öka upp våra vårdplatser. Vi kommer efter ökningen ha 28 vårdplatser fördelat på 4 moduler. Du får en individanpassad introduktion utifrån dina behov och kunskapsnivå. Vi arbetar effektivt med team- och förbättringsarbete där du får vara med och bidra.
Arbetstiden är dygnets alla timmar med individuell schemaplanering.
Vi erbjuder dig
Vi har glädjen att erbjuda seniora sjuksköterskor som ger dig ett tryggt stöd både under din introduktion och löpande för din fortsatta utveckling. Våra seniora sjuksköterskor identifierar utbildningsbehov utifrån ditt behov och följer upp och utvecklar vårt arbetssätt, rutiner och riktlinjer.
Om oss
Vår kirurgiska akutvårdsavdelning (KAVA) är en bred allmänkirurgisk akutvårdsenhet. Vi tar emot de flesta akuta patienter med en kirurgisk diagnos. Vi arbetar med snabba utredningar och undersökningar för att tillgodose våra patienters vårdbehov och behandlingar. Inläggningar sker under hela dygnet och vi har nära samarbete med akutmottagningen och vår andra kirurgavdelning. I vårt uppdrag ligger dessutom uppdraget att vårda vi elektiva patienter med kolorektala diagnoser där fokus främst ligger på postoperativ vård. Vår mix består av både yngre och äldre patienter samt korta och längre vårdtider runt de akuta patienterna till den något längre vårdtiden för de elektiva kolorektal patienterna.Publiceringsdatum2026-02-03Profil
Vi söker dig som har svensk sjuksköterskelegitimation och har minst fyra månaders erfarenhet i yrket med intresse för kirurgisk akutvård. Erfarenhet av kirurgisk vård är meriterande. För att passa i vårt team bör du vara lätt att samarbeta med, ha ett flexibelt arbetssätt och förmågan att skapa goda relationer. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.
Läser du sista terminen på sjuksköterskeprogrammet eller har mindre än fyra månaders yrkeserfarenhet hänvisas du att söka till våra introduktionsprogram. Läs mer om SÄS introduktionserbjudande till dig som nyexaminerad sjuksköterska här.
Vi genomför urval och intervjuer löpande så välkommen med din ansökan redan idag! Vänligen bifoga yrkeslegitimation med ansökan.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
