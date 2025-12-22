Sjuksköterska Till Kirurgisk Akutvårdsavdelning (kava)
2025-12-22
Är du sjuksköterska med intresse för kirurgi och akutsjukvård? Vill du bidra till framtidens sjukvård? Då är det dig vi söker!
Du erbjuds
en stabil medarbetargrupp med bred kompetens inom sjuksköterske- och undersköterskegruppen, där vi stöttar varandra och har roligt tillsammans
en trygg och välkomnande arbetsplats där trivsel och patientvård står i fokus, vilket lockar tidigare studenter och hospiterande tillbaka
möjligheter till karriärutveckling med olika karriärsspår, inklusive akademiska vägar och kliniska vidareutbildningar, samt rotation till andra avdelningar och akutmottagningen inom vårt tema
individuell kompetensplan och närvarande ledarskap för att främja ett balanserat och hållbart arbetsliv.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.

Publiceringsdatum
2025-12-22

Om tjänsten
KAVA är en kirurgisk akutvårdsavdelning med 19 vårdplatser för patienter med akuta tillstånd inom kirurgi. Intag sker från akutmottagningen dygnet runt. Vårt uppdrag är att övervaka, utreda, diagnostisera och behandla akut sjuka patienter. Eftersom de som vårdas hos oss sällan är färdigutredda är en stor del av vårt arbete att observera förändring och tecken till försämring. Vanliga sökorsaker till oss är olika former av trauman, blödningar från gastrointestinalkanalen och buksmärta. Vanliga diagnoser som följer till detta är commotio, ulcus, cholecystit, cholangit, pankreatit, ileus, appendicit och divertikulit. Det innebär att pre- och postoperativ omvårdnad, smärtlindring, vätske-balansövervakning samt bedömning av vitala parametrar är en stor del av vårt arbete. Vi har också möjlighet till kontinuerlig övervakning av vitalparametrar i form av "spotchecks" till de personer som har ett större behov av täta kontroller. Vår genomsnittliga vårdtid är cirka två dygn. Läs mer om oss här.
Som sjuksköterska hos oss ansvarar du för omvårdnaden i ditt arbetsteam. Du arbetar självständigt, har ett kritiskt reflekterande förhållningssätt och kan hantera komplexa situationer och undersökningar. I tjänsten kommer du att tillämpa medicinska prioriteringar, samt bidra till utveckling inom omvårdnadsarbetet. Som erfaren sjuksköterska ingår det även att handleda sjuksköterskesstudenter och nyanställda kollegor, eller arbeta som ledningssjuksköterska på enheten.
De flesta arbetspass bemannas av en ledningssjuksköterska utöver teamen som sköter in-utflödet av patienter och stöttar teamen vid behov. På KAVA har vi en omvårdnadsledare och omvårdnadspecialist som även arbetar med patienter och driver omvårdnadsutveckling, med fokus på kvalitet utbildning och den kirurgiske patienten.
För oss är personcentrerad vård en grundsten i vårt arbetssätt, vi har idag personcentrerad överrapportering mellan dag/kvällspasset där vi rapporterar inne hos patienten och där patienten ses som en självklar del av teamet. Vi arbetar även med förändring av den traditionella ronden genom att ronda med patienten för ökad delaktighet, information och effektivitet.
Vi söker dig som
har förmåga att sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation utan att ta över personens känslor
har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter, snabbt kan ändra synsätt och förhållningssätt samt ser möjligheter i förändringar
arbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter konstruktivt
är lugn och kontrollerad i stressade- eller pressade situationer. Du behåller ett realistiskt perspektiv och fokuserar på rätt saker.KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Meriterande:
Två års erfarenhet som sjuksköterska
Handledarutbildning
Om rekryteringsprocessen
Vi tillämpar provanställning på 6 månader.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Du välkommen att hospitera hos oss för att se hur vi arbetar.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan eller kontakta oss för ett möte!
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Tema Akut och Reparativ Medicin, OO Akut Reparativ Medicin Huddinge Kontakt
Ingela Nilsson 072-4698999 Jobbnummer
9660440