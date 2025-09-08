Sjuksköterska till kirurgisk akutvårdsavdelning
Region Östergötland / Sjuksköterskejobb / Linköping Visa alla sjuksköterskejobb i Linköping
2025-09-08
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Östergötland i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Kirurgisk akutvårdsavdelning är en avdelning med hjärta för både utveckling och omtanke.
Vill du vara med och göra skillnad i en spännande och utvecklande vårdmiljö där tempot är högt men omtanken ännu större? Välkommen till KAVA - en del av kirurgiska kliniken på universitetsjukhuset.
Vårt erbjudande
Vill du vara med och göra skillnad i en spännande och utvecklande vårdmiljö där tempot är högt men omtanken ännu större? Välkommen till KAVA - en del av kirurgiska kliniken på universitetssjukhuset.
Här bedrivs vård och behandling av patienter inom akutkirurgi och trauma. Vi har 4 vårdlag där vi vårdar 6 patienter i varje team. På KAVA står din trygghet, delaktighet och utveckling i centrum.
Vi söker både dig som är ny i yrket och dig som har erfarenhet - det viktigaste för oss är att du är engagerad, nyfiken och vill arbeta i ett sammansvetsat team med fokus på patienten.
Hos oss möts du av glada och kompetenta kollegor i moderna lokaler med fantastisk utsikt. Vi värdesätter både arbetsglädje och kvalitet, och tror att dessa hör ihop. Några exempel på hur vi jobbar:
• Patientsäker vård i fokus: med bland annat omvårdnadsronder, strukturerade head-to-toe-bedömningar och bedsideronder.
• Löpande fortbildning på arbetstid: varje tisdag hålls utbildningar, vi har temaveckor i omvårdnad och schemalagd tid för individuell utveckling.
• Stöd i vardagen: våra erfarna specialistsjuksköterskor är ett självklart bollplank, och vi vårdenhetschefer är närvarande både på golvet och på kontoret -vi är båda gamla KAVA-syrror som älskar kirurgisk akutsjukvård.
• Karriärutveckling: möjlighet att läsa vidare till specialistsjuksköterska med bibehållen lön.
• Trygg start för dig som är ny: ett genomarbetat introduktionsprogram med fokus på professionell utveckling och trygghet under hela det första året hos oss.
• Flexibilitet: individuell schemaläggning via Tessa - din återhämtning är viktig för oss.
Här kan du läsa om vår karriärstege för sjuksköterskor och även om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2025-09-08Dina arbetsuppgifter
Du som sjuksköterska kommer att ingå i ett team med flertalet professioner så som läkare, specialistsjuksköterska, avancerad specialistsjuksköterska, undersköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, dietist och kurator. Vi har farmaceut dagligen för att underlätta och säkerställa säkerheten kring läkemedelshanteringen exempelvis inför hemgång, det ger dig som sjuksköterska förutsättningar att få mer tid till patienterna.
Om dig
Oavsett om du är nyexaminerad eller erfaren ser vi att du är noggrann, ansvarstagande och har patientens bästa i fokus. Du gillar att samarbeta, är genuin i ditt bemötande, och bidrar till en positiv stämning i teamet. Vi värdesätter nyfikenhet och viljan att lära.
Då du arbetar i ständig dialog med patienter och kollegor är det ett krav att du har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och i skrift.
Vi söker dig som:
• vill arbeta i ett professionellt och närvarande team som vårdar akut sjuka patienter dygnet runt
• utvecklas i din yrkesroll på en trygg, lärande och välkomnande arbetsplats
• vill vara delaktig, påverka och utveckla kirurgisk akutsjukvård på ett universitetssjukhus
• vill arbeta på en klinik där forskning och kliniskt arbete går hand i hand
• vill arbeta nära patienter utifrån ett personcentrerat förhållningssätt
Känner du igen dig? Då är du varmt välkommen att söka!
Ansökan och anställning
Vi erbjuder 2 stycken tillsvidareanställningar. Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Följ gärna vår vardag på instagram@kava182linkoping
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/795". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Arbetsplats
Kirurgiska kliniken US Kontakt
Vårdenhetschef Anna Nilsson 010-1038222,anna.v.nilsson@regionostergotland.se Jobbnummer
9498348