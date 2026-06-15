Sjuksköterska till kirurgisk akutvårdsavdelning
Region Östergötland / Sjuksköterskejobb / Linköping Visa alla sjuksköterskejobb i Linköping
2026-06-15
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eller i hela Sverige
Kirurgisk akutvårdsavdelning är en avdelning med hjärta för både utveckling och omtanke. Vill du vara med och göra skillnad i en spännande och utvecklande vårdmiljö där tempot är högt men omtanken ännu större? Välkommen till KAVA – en del av kirurgiska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping.
Vårt erbjudande
Vill du vara med och göra skillnad i en spännande och utvecklande vårdmiljö där tempot är högt men omtanken ännu större? Välkommen till KAVA – en del av kirurgiska kliniken på universitetssjukhuset.
Här bedrivs vård och behandling av patienter inom akutkirurgi och trauma. Vi har fyra vårdlag där vi vårdar sex patienter i varje team. På KAVA står din trygghet, delaktighet och utveckling i centrum.
Vi söker nu dig som har erfarenhet som sjuksköterska inom slutenvården och är nyfiken på kirurgisk akutsjukvård.
Hos oss möts du av glada och kompetenta kollegor i fräscha lokaler. Vi värdesätter både arbetsglädje och kvalitet, och tror att dessa hör ihop. Några exempel på hur vi jobbar:
• Patientsäker vård i fokus: med bland annat omvårdnadsronder, strukturerade head-to-toe-bedömningar och bedsideronder.
• Löpande fortbildning på arbetstid: varje tisdag hålls utbildningar, vi har temaveckor i omvårdnad och schemalagd tid för individuell utveckling.
• Stöd i vardagen: våra erfarna specialistsjuksköterskor är ett självklart bollplank, och vi vårdenhetschefer är närvarande både på golvet och på kontoret. Vi har båda lång erfarenhet som sjuksköterskor inom kirurgisk akutsjukvård.
• Karriärutveckling: möjlighet att läsa vidare till specialistsjuksköterska med bibehållen lön.
• Introduktion: En individuellt anpassad introduktion som lägger grunden för jobbet på KAVA.
• Flexibilitet: En individuell schemaläggning via systemetTessa – din återhämtning är viktig för oss.
Här kan du läsa om vår karriärstege för sjuksköterskor och även om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2026-06-15Dina arbetsuppgifter
Du som sjuksköterska kommer att ingå i ett team med flertalet professioner så som läkare, specialistsjuksköterska, avancerad specialistsjuksköterska, undersköterska samt rehabpersonal. Vi har farmaceut dagligen för att underlätta och säkerställa säkerheten kring läkemedelshanteringen exempelvis inför hemgång, vilket ger dig som sjuksköterska förutsättningar att få mer tid till patienterna.
Om dig
Vi ser att du är noggrann, ansvarstagande och har patientens bästa i fokus. Du gillar att samarbeta, är genuin i ditt bemötande, och bidrar till en positiv stämning i teamet. Vi värdesätter nyfikenhet och viljan att lära.
Då du arbetar i ständig dialog med patienter och kollegor är det ett krav att du har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och i skrift.
Vi söker dig som:
• vill arbeta i ett professionellt och närvarande team som vårdar akut sjuka patienter dygnet runt
• utvecklas i din yrkesroll på en trygg, lärande och välkomnande arbetsplats
• vill vara delaktig, påverka och utveckla kirurgisk akutsjukvård på vårt Universitetssjukhus
• vill arbeta på en klinik där forskning och kliniskt arbete går hand i hand
• vill arbeta utifrån ett personcentrerat förhållningssätt
Stämmer detta med dig så skicka oss din ansökan nu!
Ansökan och anställning
Vi erbjuder två tillsvidareanställningar. Möjlighet till endast natt finns.
Följ gärna vår vardag på instagram@kava182linkoping
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040), https://www.regionostergotland.se/ro/jobb-och-utbildning/lediga-jobb
Universitetssjukhuset (visa karta
)
581 85 LINKÖPING Arbetsplats
Kirurgiska kliniken US Kontakt
vårdenhetschef
Anna Nilsson anna.v.nilsson@regionostergotland.se 010-1038222 Jobbnummer
9962744