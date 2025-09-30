Sjuksköterska till Kirurgimottagningen i Nyköping
2025-09-30
Nyköping
Publiceringsdatum 2025-09-30
Kliniken för kirurgi och urologi på Nyköpings lasarett består idag av två olika mottagningar och två avdelningar. Det är mottagningar för kirurgi och endoskopi, en kirurgisk vårdavdelning samt en avdelning för dagkirurgi. Mottagningen för kirurgi innefattar flera sektioner inom kliniken: kirurgi, urologi, stomi samt obesitas. På kliniken arbetar ca 140 medarbetare innefattande flertal olika professioner. Klinikens ledning utgörs av en verksamhetschef, en biträdande verksamhetschef, fem enhetschefer samt en biträdande enhetschef.
Vi arbetar ur ett helhetstänkande där varje enhet och medarbetare är en viktig del i vår verksamhet. Som medarbetare på vår klinik är Du den viktigaste resursen! Vi satsar mycket på personlig utveckling, utbildning och arbetsmiljö som anpassas efter just Dina önskemål och behov. Vårt fokus är en bra organisatorisk samt social arbetsmiljö. På kirurgimottagningen arbetar vi dagtid, har två semesterperioder och slutar tidigt varannan fredag.
Kirurgimottagningen innefattar flera olika områden där sjuksköterskor fyller olika roller, exempelvis: urologsjuksköterska, kirurgsjuksköterska, stomisjuksköterska, kontaktsjuksköterska inom någon av våra cancersektioner, operationsplanerare, obesitassjuksköterska m.m.Arbetsuppgifter
Vi söker en sjuksköterska till vår mottagning som vill utvecklas i sin roll inom specialiserad vård. Vi söker dig som är pigg, glad och älskar nya utmaningar! Du har lätt för att samarbeta med andra eftersom vi arbetar i team innefattande flera olika professioner. Du kommer ha stöd av erfarna kollegor och får ta del av ett utarbetat inskolningsprogram. I arbetet ingår bland annat assistans på polikliniska operationer och på de olika läkarmottagningarna, men även möjlighet att ha egen patientmottagning. Telefonrådgivning är också del av sjuksköterskans arbetsuppgifter.
Hos oss kommer Du till en arbetsplats med hög trivselfaktor och en personalgrupp bestående av sjuksköterskor, undersköterskor, läkare och medicinska sekreterare som har lika roligt tillsammans på arbetsplatsen som utanför!
Din kompetens
För denna tjänst krävs att du är legitimerad sjuksköterska. Har du tidigare erfarenheter inom kirurgi, urologi eller cancervård är det meriterande. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och att du lätt ska bli en i gruppen. Välkommen med din ansökan!
Anställningsform
Vikariat, 100%, till och med 261231. Tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Lovisa Sebrant, vårdenhetschef lovisa.sebrant@regionsormland.se
, 0155-22 22 14.
Petter Winblad von Walter, Vårdförbundet, 0155-24 50 00.
Malin Löjtzen, Kommunal, 0155-24 50 00.
Övriga fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på Kirurgimottagningen i Nyköping!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2025-10-31.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
