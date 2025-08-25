Sjuksköterska till Kirurgiavdelning på Lasarettet i Ystad
2025-08-25
Gör skillnad. Varje dag.
Vi söker dig som är sjuksköterska och vill arbeta som timanställd hos oss på Kirurgiavdelning för planerade operationer (KAPO) på Lasarettet i Ystad.
Lasarettet i Ystad är ett akutsjukhus som bedriver ett brett utbud av specialiserad vård, såväl akut som planerad. Vi erbjuder dygnet runt hälso- och sjukvård med kvalitet och tillgänglighet. Här genomförs årligen cirka 4500 operationer, varav hälften utgörs av akuta operationer.
Kirurgavdelning för planerade operationer är en kirurgisk femdygnsavdelning inom VO kirurgi, urologi, ortopedi, öron-, näs- och hals samt intensiv- och perioperativ vård. Avdelningen har både slutenvårdsplatser och dagvårdplatser inom alla kirurgiska specialiteter såsom urologi, kirurgi, gynekologi samt öron-, näs- och hals. Totalt har vi nio vårdplatser och vårt mål är att ge patienterna ett professionellt omhändertagande inför och efter operation.
Vi består av en mindre arbetsgrupp som ställer upp, stöttar och hjälper varandra. Hos oss blir du en del av ett positivt arbetsklimat. Utbildning är något vi värderar och därför är det extra kul att under terminerna få välkomna studenter som ska göra sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU).
Region Skånes värdegrunder; välkomnande, drivande, omtanke och respekt, genomsyrar vårt dagliga arbete.
Vi söker en sjuksköterska i självständig alternativt avancerad fas till oss på KAPO som vill arbeta som timanställd.
Som sjuksköterska hos oss utför du patientnära arbete i team tillsammans med undersköterska. I dina arbetsuppgifter ingår preoperativt och postoperativt omhändertagande av patient, läkemedelshantering, provtagning, dokumentation i Melior, Orbit och andra IT-system i arbetet. Därtill ingår även vårdplanering och kontakt med anhöriga.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Du har språkkunskap i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Grundläggande datorkunskaper och erfarenhet av slutenvården är krav för tjänsten.
När det kommer till dig som person har du ett gott bemötande mot såväl patienter som kollegor. Du har god förmåga att prioritera mellan arbetsuppgifter. Vi värdesätter att du har en vilja att utvecklas i din yrkesroll och ett engagemang för förbättringsarbete. Dessutom är det viktigt att du har förmågan att se helheten i operationsflödet och har ett gott samarbete med kollegor. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv - inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård - i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
