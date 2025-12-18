Sjuksköterska till Kirurgiavdelning i Lund
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du vara med och utveckla din arbetsplats? Är du strukturerad och brinner för att optimera vårdförloppet för våra patienter? Söker du en arbetsmiljö med stark gemenskap och arbetsglädje? Då är Kirurgiavdelning 14 rätt plats för dig!
Vi är en kirurgisk avdelning med tolv vårdplatser som bedriver kirurgisk verksamhet med tre tvärprofessionella team: Övre gastrointestinala (GI), Endokrin Sarkom (ES) och Akutkirurgi. Våra mål för framtiden är att vi ska bli en ledande enhet för övre GI-kirurgi. För att nå dessa mål har vi en vision att alltid sätta patienten i fokus och ge möjlighet för personalen till att erbjuda vård på rätt plats med rätt kompetens. Vi ser en stor fördel med kontinuitet genom hela vårdprocessen. Vidare arbetar vi med ett utvecklande ledarskap där tillit, transparens och eget ansvar är viktiga komponenter. Vi arbetar efter Region Skånes värderingar: välkomnande, omtanke, drivande och respekt i vårt dagliga arbete. Arbetsmiljön på avdelningen är god och präglas av framåtanda, engagemang och respekt.
Kirurgiavdelning 14 bedriver högspecialiserad sjukvård med hela södra Sverige som upptagningsområde. Vi har standardiserade vårdförlopp enligt modellen Enhanced Recovery Pathway (ERP) för bästa möjliga återhämtning. Vi ingår i ett nära samarbete mellan avdelningarna inom den kirurgiska verksamheten i Lund.Publiceringsdatum2025-12-18Arbetsuppgifter
I rollen som sjuksköterska vårdar du patienter som är i behov av högspecialiserad vård och mindre avancerade kirurgiska ingrepp. I ditt dagliga arbete hanterar du centrala infarter, övervakningssystem, drän och annan medicinsk utrustning.
För oss är det viktigt att kunna ge en trygg start i din nya yrkesroll eller på din nya arbetsplats. Därför har vi ett väl utarbetat introduktionsprogram som erbjuder såväl teoretisk som praktisk introduktion med hjälp av våra omvårdnadsledare. Vi arbetar evidensbaserat med ambitionen att ha personcentrerad vård i fokus. Samtliga medarbetare har möjlighet att vara med och påverka och utveckla verksamheten i form av utvecklingsgrupper och ansvarsområden.
Kompetensutveckling är en av de viktigaste faktorerna för att bibehålla och öka kvaliteten i vården samt ge stimulans för dig som sjuksköterska i yrkeslivet. Efter några år på avdelningen uppmuntrar vi medarbetare att gå specialistutbildning inom kirurgisk vård eller annan för verksamheten värdefull utbildning.
• På avdelningen hålls även fortlöpande utvecklingsdagar, interna utbildningar samt daglig kompetensutveckling inom teamet. I schemat ges det utrymme för egen utveckling så som utbildning, hospitering med mera. Vi har också omvårdnadsledare på avdelningen, en undersköterska och en sjuksköterska, som jobbar aktivt med utveckling och utbildning. Kliniskt Basår erbjuds alla sjuksköterskor med mindre än två års erfarenhet.
Hos oss har vi ett verksamhetsanpassat kvotschema som tar hänsyn till din hälsa med utrymme för återhämtning och utveckling.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Vi ser gärna att du har några års erfarenhet av yrket, gärna inom kirurgisk omvårdnad.
Som person är du trygg i din yrkesroll och har ett stort engagemang samt förmåga att ta ansvar. Du har lätt för att arbeta självständigt samtidigt som du är en del av teamet. Då vi är en värderingsstyrd organisation ser vi att du delar våra värderingar. Om du drivs du av nya utmaningar och vill vara med och utveckla vår verksamhet tror vi att du kommer att trivas hos oss. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
