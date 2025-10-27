Sjuksköterska till kirurgiavdelning
2025-10-27
Att hjälpa människor till en bättre hälsa är ett av de viktigaste uppdragen man kan ha. På Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) är vi 3700 medarbetare med 120 olika yrken som tillsammans bidrar till det varje dag. Vilken roll vill du spela?
Oavsett roll kan vi erbjuda dig ett meningsfullt, tryggt och utvecklande arbete där du finns till och gör skillnad för andra. Våra medarbetare säger ofta att SÄS är ett "lagom stort sjukhus" - det är så pass stort att man kan utvecklas och göra karriär och så pass litet att det finns en känsla av gemenskap över verksamhetsområdena. Hos oss finns en framåtanda och det pågår alltid spännande satsningar och forskning för att förbättra vården för våra patienter och möta framtidens utmaningar inom hälso- och sjukvård.
Vill du veta mer om oss? Följ oss i sociala medier: https://www.facebook.com/sodraalvsborgssjukhusvgr, https://www.linkedin.com/company/s%C3%B6dra-%C3%A4lvsborgs-sjukhus/mycompany/, https://www.instagram.com/sodra_alvsborgs_sjukhus/?hl=sv
Om oss och vår lediga tjänst
Kirurgiavdelning är en vårdenhet som vårdar patienter med akuta sjukdomar i övre mag- och tarm, akuta kärlsjukdomar, akut urologi samt akuta öron/näsa/hals-sjukdomar.
På enheten sker även en del planerad kirurgi inom samtliga områden.
Hos oss på kirurgiavdelningen erbjuder vi dig möjligheten att lära dig kirurgins grunder, från det akuta omhändertagandet till utvidgad förståelse i det mer komplexa vårdförloppet. Som sjuksköterska hos oss tar du del av en lärande miljö, där vi har mentorssjuksköterskor på plats för extra stöd i arbetet samt som stöd för din personliga utveckling.
Kirurgiavdelningen är en utbildningsenhet för sjuksköterskestudenter i termin 4 samt 6 där stor vikt läggs på handledning.
Vi välkomnar dig till en mycket intressant arbetsplats med god kompetensutveckling inom avdelningens fyra specialiteter, samt till ett glatt, engagerat och omhändertagande gäng.
Arbetstid
Vi söker nu dig som sjuksköterska till tjänst på dygnets alla timmar.Publiceringsdatum2025-10-27Profil
Du är legitimerad sjuksköterska och har minst fyra månaders erfarenhet i yrket. Du har ett uttalat intresse för patienter med kirurgiska samt öron/näsa/hals sjukdomar. Erfarenhet av kirurgisk vård samt öron/näsa/hals vård är meriterande, men inget krav. Du förväntas ha ett flexibelt och självständigt arbetssätt. Stor vikt kommer att fästas vid personlig lämplighet.
Läser du sista terminen på sjuksköterskeprogrammet eller har mindre än fyra månaders yrkeserfarenhet hänvisas du att söka till våra introduktionsprogram. Läs mer om SÄS introduktionserbjudande till dig som nyexaminerad sjuksköterska här.
Vi hanterar urval och intervjuer löpande så välkommen med din ansökan redan idag! Vänligen bifoga yrkeslegitimation.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Sista dag att ansöka är 2025-11-21
