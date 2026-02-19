Sjuksköterska till Kirurgi- och urologiavdelning i Ystad
2026-02-19
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du vara en del av ett engagerat team där ingen dag är den andra lik? På kirurgi- och urologiavdelningen i Ystad får du arbeta i en dynamisk miljö med varierande arbetsuppgifter där du gör verklig skillnad för patienterna varje dag. Är du redo för nästa steg i din karriär? Då vill vi gärna ha med dig i vårt team! Ystad Lasarett är känt som det lilla sjukhuset där beslutsvägarna är korta och du som medarbetare blir sedd och hörd.
Kirurgi- och urologiavdelningen i Ystad arbetar med både akut och planerad kirurgisk-, urologisk- och gynekologisk vård. Just nu söker vi medarbetare för att bygga upp vårt team för vårt elektiva operationsflöde där vi har både slutenvårds- och dagvårdsplatser. Vi är två enhetschefer som gemensamt ansvarar för att driva avdelningen i ett nära ledarskap tillsammans med nästan 70 medarbetare. Här finns bred kompetens, ett brinnande engagemang samt ett fint samarbete.
Vi befinner oss i en kreativ uppstartsfas där du får möjlighet att vara delaktig i uppbyggnaden av en modul inom kirurgisk vård. Den planerade delen av verksamheten präglas av snabba flöden och avancerad logistik, där ditt engagemang och dina idéer blir viktiga i utvecklingen av rutiner, processer och arbetssätt. Hos oss får du möjlighet att påverka, utvecklas professionellt och bidra till effektiva och patientsäkra vårdflöden. Vi har påbörjat en långsiktig resa med att arbeta enligt Magnetmodellen, ett ramverk som bygger på mångårig forskning kring hur vi kan ge vård av högsta kvalité, stärka vårt interprofessionella teamarbete samt ge våra medarbetare en tydlig professionsutveckling. Som en del i detta arbetar vi med att implementera Kompetens- och tjänstemodellen, ett utvecklingsprogram för sjuksköterskor med tydliga karriärvägar och fokus på utbildning samt kompetensutveckling.
På vår avdelning strävar vi efter att arbeta personcentrerat och skapar förutsättningar för kontinuitetsdriven vård. Vi arbetar även med konceptet trygga säkra team vilket innebär en kontinuitet i schemat under en lägre tid där samarbetet mellan kollegor kan stärkas. Avdelningen har även specialistsjuksköterskor med fördjupat ansvar för omvårdnad, utbildning och verksamhetsutveckling. Specialistsjuksköterskan arbetar delvis utöver ordinarie vårdteam för att möjliggöra ett övergripande ansvar för patienterna som vårdas på avdelningen, samt med syfte att stödja ansvarigt team och mindre erfarna kollegor. Avdelningen består även av kliniska utbildningssalar då vi valt att lägga fokus på studenternas utveckling i sin kommande profession.Publiceringsdatum2026-02-19Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter består bland annat av inskrivning av patienter, diagnosrelaterade åtgärder både inom omvårdnad och medicin, pre- och postoperativ vård, basal omvårdnad samt ett brett spektrum av medicintekniska uppgifter. Vanligt förekommande diagnoser på avdelningen är inom det kirurgiska området så som ulcus, pankreatit, kolecystit, ileus, appendicit, divertikulit och olika former av cancer. Inom urologin förekommer framför allt urosepsis, hematuri och prostata- och blåscancer. Gynekologin består främst av cancerpatienter.
För dig som är nyexaminerad sjuksköterska har vi ett unikt introduktionskoncept där vi erbjuder möjlighet att efter sedvanlig introduktion även under en längre period gå tillsammans med en annan ny sjuksköterska. Detta innebär att du under dina första veckor ansvarar för färre patienter samtidigt som det alltid finns mer erfarna kollegor att rådfråga. Nyanställda sjuksköterskor ges också introduktionsdagar med specialistsjuksköterska för genomgång av kärnkompetenserna, genom reflektion och diskussion samt genomgång av rutiner och arbetssätt. Det finns också goda möjligheter att hospitera på andra enheter inom vårt verksamhetsområde, för att på så sätt få en god överblick och förståelse för patientflödet.
För dig som är erfaren sjuksköterska tar vi tillsammans fram en individuell introduktionsplan. Du ansvarar tillsammans med dina kollegor för att vidareutveckla vår verksamhet samt får tid och möjlighet till kompetensutveckling. Vi uppmuntrar även till vidareutbildning. Vidare erbjuds du bland annat möjlighet att gå handledarutbildning och fördjupa dig inom ditt kliniska kompetensområde samt möjlighet att driva omvårdnadsutveckling och patientsäkerhetsarbete på enheten. Mentorskap erbjuds för samtliga nyanställda genom schemalagda mentorsträffar som en del i att trygga nya medarbetare i sin yrkesroll och i arbetet på avdelningen.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Därtill har du språkkunskaper i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Tidigare arbete med kirurgiska eller urologiska patienter är meriterande.
Som person har du en positiv inställning, god samarbetsförmåga och ett gott bemötande. Du har också drivet och viljan att vara delaktig i verksamhetens pågående förbättrings- och kvalitetsarbeten. Det är viktigt för oss att du har ett tydligt engagemang för ditt yrke, ett empatiskt förhållningssätt samt förmåga att aktivt bidra till vår goda vårdkvalitet och glada stämning i arbetslaget. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv - inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård - i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
