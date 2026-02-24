Sjuksköterska till Kirurgavdelningen, Örnsköldsvik
2026-02-24
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Länssjukvård somatik samordnar länssjukvården för den specialiserade somatiska vården i Region Västernorrland. Området somatik består av elva länssjukvårdsverksamheter och bedrivs vid tre sjukhus, Sundsvall, Sollefteå och Örnsköldsvik. Ett antal mottagningar är även förlagda till flera orter i länet. Området har cirka 2 400 anställda.
Kirurgavdelningen är en slutenvårdsavdelning för patienter inom kirurg-, urolog- och öron- näsa och hals-klinikerna. Kirurgavdelningen i Örnsköldsvik har 20 vårdplatser med en inriktning mot akut och elektiv kirurgi / ÖNH patienter samt palliativvård. Vårt mål är att alltid utgå från patientens behov och vi strävar efter ett patientnära teamarbete där arbetsuppgifterna är integrerade och medarbetarna kompletterar varandra. I rollen som sjuksköterska på kirurgavdelningen arbetar du med omhändertagande av verksamhetens patienter. Vi ser gärna att man har ett intresse för akut kirurgi och palliativ vård. Arbetstiden är förlagd dag- och eftermiddagspass samt 2 av 5 helger. Nattpass kan förekomma efter överenskommelse.
Vi söker nu två sjuksköterskor till Kirurgavdelningen i Örnsköldsvik. Tjänsterna avser tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Sjuksköterska till Kirurgavdelningen, ÖrnsköldsvikPubliceringsdatum2026-02-24Dina arbetsuppgifter
Kirurgisk omvårdnad
Samarbete med andra arbetsgrupper såsom AT, FT, Dietist och Kuratorer
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska
Har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Personlig mognad
Helhetssyn
Samarbetsförmåga
Empatisk förmåga
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
