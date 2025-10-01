Sjuksköterska till kirurgavdelningen
2025-10-01
Verksamhetsområde kirurgi
Välkommen till Lasarettet i Enköping - stor omtanke i litet format!
Hos oss arbetar cirka 700 engagerade kollegor i en miljö där nära samarbete och gemenskap är självklarheter. Vi finns i en expansiv region med smidiga pendlingsmöjligheter till Stockholm, Uppsala och Västerås. För dig som överväger att flytta för att bo nära ditt jobb så har Enköpingsregionen mycket att erbjuda. Lasarettet bedriver akut och planerad vård för cirka 72 000 invånare i Enköping, Håbo och Södra Heby och vi har även specialistuppdrag inom hela Uppsala län. Hos oss kan du göra skillnad - för patienterna och för verksamheten - i en arbetsmiljö där vi ständigt utvecklas tillsammans. Vill du bli en del av vårt team? Varmt välkommen till Lasarettet i Enköping!
Vår verksamhet
Kirurgavdelningen är en elektiv vårdavdelning med inriktning mot ortopedi, allmänkirurgi och urologi. Här arbetar ca 40 personer. Vi har tolv vårdplatser på avdelningen med snabba förlopp (patienter opereras ena dagen och går oftast hem dagen efter). Vi arbetar 40 timmars vecka. Vi värdesätter en god psykosocial arbetsmiljö där det ska vara ett öppet klimat och arbetar regelbundet med förbättringar inom området. Vi använder oss av journalsystemet Cosmic. Medarbetare på kirurgavdelningen arbetar ca tre helger på tio veckor.
Teamarbetet är centralt på avdelningen, något som möjliggör en helhetsbild av patienten, individanpassade åtgärder samt främjar patientsäkerheten. Teamet består av sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter, avdelningsläkare samt operatörer i de olika diagnoserna.
Ditt uppdrag
Sedvanliga arbetsuppgifter som sjuksköterska på kirurgisk slutenvårdsavdelning, pre och post operativt. Teamarbete med undersköterskor och fysioterapeuter. Målsättningen är att du som sjuksköterska ska kunna vara med och påverka din egen, dina kollegors och patienternas resa genom sjukhuset till att vara så trygg, motiverande och stimulerande som det bara kan bli.Publiceringsdatum2025-10-01Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med några års erfarenhet i yrket, men välkomnar även dig som är nyutexaminerad. Du uppskattar ett omväxlande arbete där du vill vara med och påverka och utveckla verksamheten. Du är även en engagerad och positiv kollega som bidrar till en god arbetsmiljö och som vill arbeta i team där patienten är delaktig i sin vård och mobilisering.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på 100 procent. Rotationstjänst (d.v.s. dag, kväll och helg).
Som ny medarbetare hos oss på Lasarettet i Enköping får du en gedigen och stödjande start på din karriär. Utöver din arbetsplatsspecifika introduktion deltar du även i vår omfattande introduktionsvecka för nyanställda, KULE - Klinisk Utbildning Lasarettet i Enköping, där vi erbjuder ett interprofessionellt upplägg. Här får du möta och samarbeta med kollegor från flera olika yrkeskategorier. För nyexaminerade sjuksköterskor erbjuder vi också förstärkt introduktion i ytterligare tre månader. Det innefattar reflekterande yrkesmässig handledning samt skuggning och coachning av vår kliniska adjunkt. Du kommer också att delta i praktisk träning på vårt KTC (kliniskt träningscenter), en säker och stödjande miljö för att öva och utveckla dina färdigheter.
Vi erbjuder en dynamisk och inspirerande arbetsplats där du kan göra skillnad varje dag. Hos oss finns det också goda möjligheter till karriärutveckling, med kontinuerlig fortbildning och möjlighet att avancera inom lasarettet och Region Uppsala. Vi ser fram emot att du ska bli en del av vårt team och bidra till att göra skillnad i våra patienters liv.
Vi erbjuder även friskvårdsersättning, tillgång till personalgym samt ett flertal avgiftsfria träningsaktiviteter.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Vill du veta mer om tjänsten eller vår verksamhet är du välkommen att kontakta:
Avdelningschef Anette Nilsson, 0171-41 82 75, anette.nilsson@regionuppsala.se
Biträdande avdelningschef Ania Hörnblad, 0171-45 11 39, ania.hornblad@regionuppsala.se
Facklig kontaktperson nås via växeln, 0171-41 80 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Vi intervjuar löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan. Inför tillsättning tas utdrag ur misstanke- och belastningsregistret. Bifoga gärna din legitimation och ditt examensbevis i din ansökan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare.
