Sjuksköterska till kirurgavdelning 18, Södertälje sjukhus
Vill du jobba i ett verksamhetsområde som fokuserar på omvårdnad med ett tätt samarbete där flexibilitet och öppenhet värdesätts? Vi är ett stort verksamhetsområde vilket ger dig möjlighet att vidareutveckla dina kunskaper och du kan få möjlighet att prova på fler av våra olika vårdområden.
VO Vård representerade Södertälje sjukhus i studien Magnet4Europe, nu arbetar vi vidare med magnetmodellen för att möjliggöra en god arbetsmiljö och omvårdnadsutveckling.
Hos oss arbetar undersköterskor och sjuksköterskor, verksamhetsområdet leds också av sjuksköterskor. Vi bedriver vård inom flera olika områden som internmedicin, kirurgi, ortopedi, geriatrik och palliativ vård. Vi är totalt 360 personer fördelat på nio vårdavdelningar och ASIH och har i dagsläget 173 vårdplatser.
Sjuksköterska till kirurgavdelning 18 på Södertälje sjukhus:
Avdelning 18 är en akutsomatisk vårdavdelning med kirurgisk inriktning, vi har både akut och elektivt patientflöde. I dina arbetsuppgifter som sjuksköterska ingår omvårdnadsansvar för patienter med kirurgiska diagnoser. Till dom dagliga uppgifterna hör bland annat läkemedelsadministration, rondverksamhet, dokumentation och handledning av studenter. Intresse för tekniska moment, som nutrition via pump samt omvårdnad och kontroll av patienter med EDA är nödvändigt.
Är du nyutexaminerad erbjuder vi dig en trygg start på din karriär genom introduktion och handledning på avdelningen. Som nyexaminerad får du även delta i sjukhusets Nyexprogram som kombineras av färdighetsträning, föreläsningar och gruppdiskussioner. För dig med erfarenhet sedan tidigare eller som specialistsjuksköterska finns det stora möjligheter att använda dina kunskaper inom flera olika omvårdnadsområden hos oss.
För att uppnå hög kvalitet på vårt arbete, har vi dagliga uppföljningar och satsar mycket på utbildning. Reflektion är en naturlig del av vårt arbete och det stärker vår teamkänsla.
Dina personliga egenskaper:
Vi söker dig som är positiv och flexibel i ditt sätt, du gillar tempoväxlingar under ditt arbetspass och har en förmåga att se möjligheter. Du tycker om att jobba självständigt, men har en stark känsla för teamarbete. Du som person är ansvarstagande, kreativ och har ett genuint intresse för att utveckla omvårdnaden på avdelningen.
Dina kvalifikationer: Publiceringsdatum2025-10-22Kvalifikationer
• Legitimerad sjuksköterska med rätt att verka inom svensk hälso- och sjukvård.
Meriterande:
• Tidigare erfarenhet av arbete på akutsomatisk vårdavdelning.
Anställningsform:
Tillsvidareanställning, heltid. 3-skift.
Som sjuksköterska inom 24/7-verksamhet tillämpas arbetstidsavtal med möjlighet till kvarstannandebonus (i tid) och förkortad veckoarbetstid vid nattarbete. Om du arbetar förtätad helg och fler schemalagda nätter har du även möjlighet till ytterligare intjänad tid som kan tas ut i ledig tid, pengar eller pensionsavsättning.
Det här säger medarbetare som arbetar på kirurgavdelning 18:
"Jag kom som nyutexaminerad och fick en bra utformad inskolning, som gjorde att jag snabbt började jobba självständigt. Det finns alltid någon att fråga, så jag känner mig alltid trygg".
"Jag har jobbat i flera år på avd. 18, men jag lär mig ständigt nya saker och får fortfarande utmaningar i det dagliga arbetet".
Ditt sjukhus genom karriären:
Vi är stolta över att vara ett mellanstort akutsjukhus med korta beslutsvägar och närvarande chefer. Vi har en stöttande kultur som ger dig möjlighet att växa i din roll och få nya utmaningar. Vi är cirka 1300 medarbetare.
Anställningsförmåner:
Friskvårdsbidrag
Personalgym, inomhus och utomhus
Friskvårdsrabatter
Ersättning vid sjukvårdsbesök
Fler semesterdagar efter du fyller 40
Kompensation vid föräldraledighet
Läs mer om fler förmåner på vår webb: Våra förmåner (sodertaljesjukhus.se)
Du tar dig till Södertälje sjukhus med pendeltåg, buss eller bil. Vi har cykelgarage för dig som vill cykla hit. För dig som bor i Stockholm kan direktbussen från liljeholmen vara det snabbaste alternativet, sök i SL-appen efter Polhemsgatan (Södertälje).
Ditt sjukhus genom livet:
Vi brukar säga att vi är Ditt sjukhus genom livet, eftersom vi finns här för våra patienter under livets alla skeden. Vi erbjuder specialistvård inom internmedicin, kirurgi, ortopedi, urologi, obstetrik-gynekologi, pediatrik, geriatrik, palliativ vård och ASIH. Vår akutmottagning och förlossning har öppet dygnet runt. Vi har också en omfattande radiologisk verksamhet. Hos oss finns en trygg och tillgänglig hälso- och sjukvård. Vi är en del av Region Stockholm.
