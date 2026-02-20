Sjuksköterska till Kirurgavdelning 15, Sundsvall
Region Västernorrland / Sjuksköterskejobb / Sundsvall Visa alla sjuksköterskejobb i Sundsvall
2026-02-20
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västernorrland i Sundsvall
, Timrå
, Härnösand
, Kramfors
, Hudiksvall
eller i hela Sverige
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Avdelning 15 är en av två avdelningar som ingår verksamhetsområde Kirurgi/Urologi/ÖNH. Hos oss bedrivs kirurgisk vård efter kolorektalkirurgi, övre gastrointestinalkirurgi, urologi, kärlkirurgi och öron-näsa hals. En stor del av vår verksamhet är planerad men vi bedriver också direktintag från akuten och andra mottagningar till våra urologiska, kärl och öron sektioner. Efter årsskiftet öppnar vi även upp vårt kirurgiska öppenvårdsteam.
Hos oss kommer du vara delaktig i utveckling och förbättringsarbeten som ständigt tar oss och vården framåt.
Kirurgavdelning 15 har 24 vårdplatser som bemannas av engagerade sjuksköterskor, undersköterskor, läkare och andra viktiga hälsoprofessioner som arbetar tillsammans i team kring patienterna. Vi har även sjuksköterskor med specialistfunktioner. Vi har även startat ett samarbete med professor Anna Forsberg, ibland kallad "drottningen av omvårdnad". Tillsammans med henne jobbar vi fram strukturer för att skapa trygga vårdrelationer med kontinuitet, daglig systematisk bedömning och analys av patientens hälsa och situation enligt "head to toe" (alla patienter ska undersökas av en sjuksköterska med varma händer varje arbetspass) samt stärka sjuksköterskor i sin arbetsledarroll.
På enheten arbetar du med en digital patientöversikt via en personlig surfplatta som du har med dig under ditt arbetspass. I surfplattan har du en väldigt bra överblick över dina patienter, deras uppgifter och tillstånd, läkemedelslistor samt vilka arbetsuppgifter du och dina kollegor ska utföra.
Vi arbetar aktivt med utveckling av vår verksamhet och satsar på att du som nyanställd ska få en bra introduktion och fortbildning för att ha bästa möjliga förutsättningar i ditt arbete, oavsett om du är ny i rollen eller erfaren. Hos oss får du ett utvecklande och roligt arbete där du välkomnas av ett engagerat team. Vi använder oss av ett tydligt introduktionsprogram för att ta emot nyanställda sjuksköterskor vilket gör att du får en trygg och bra start på din karriär oavsett tidigare erfarenhetsnivå.
Vill du bli en del av vårt team? Vi söker nu sjuksköterskor till Kirurgavdelningen 15 i Sundsvall. Tjänsterna är tillsvidareanställningar på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Sjuksköterska till Kirurgavdelning 15, SundsvallPubliceringsdatum2026-02-20Dina arbetsuppgifter
I dina arbetsuppgifter ingår att ta hand om den postoperativa patienten och den akut sjuka patienten vilket innefattar praktiska arbetsuppgifter såsom:
administrering av läkemedel
infusioner och injektioner
hantering av smärtpumpar
Men också mer administrativa uppgifter såsom:
patientundervisning
identifiering av omvårdnadsbehov och riskområden.
Tillsammans med våra undersköterskor planerar du och leder du arbetet med patienten i fokus. Här får du en bred kompetens som täcker kirurgisk vård av kronisk och akut sjuka patienter och utvecklar en djupare förståelse för patientens sjukdomsbild. Vi erbjuder dig en bra introduktion, tydliga rutiner, kompetensutveckling, närvarande ledarskap. men kanske det viktigaste av allt så erbjuder vi dig ett arbete med fantastiska kollegor. Du erbjuds även handledning av vår specialistsjuksköterska inom kirurgi. Vi har återkommande föreläsningar för kontinuerlig kompetensutveckling.
Arbetet innebär rotationstjänst med dag/kväll samt natt. Rotation mot natt sker först efter dialog med chef.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska och även du som läser termin 6 på sjuksköterskeprogrammet är varmt välkommen att söka
Har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
Det är meriterande för tjänsten om du
Har erfarenhet av arbete inom kirurgi
Har en vidareutbildning inom kirurgi
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Initiativtagande
Samarbetsförmåga
Kommunikativ
Empatisk
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "130:2026:034". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206) Arbetsplats
Region Västernorrland Kontakt
Rekryterande chef
Eva-Lotta Åberg +4660181392 Jobbnummer
9753951