Sjuksköterska till kirurgavdelning 112K

Verksamhetsområde kirurgi i Gävle består av tre vårdavdelningar, kirurgavdelning 112K, en kirurgmottagning och en endoskopimottagning. Här arbetar specialister inom urologi, kärl, plastik, övre- och nedre mag-tarm samt bröst- och endokrinkirurgi.
Kirurgavdelning 112K har 18 vårdplatser och här vårdar vi ett brett spektrum av patienter inom öron- näs- hals, kärlkirurgi samt övre gastro. Vi har nära samarbete med andra enheter inom verksamhetsområde kirurgi. Hos oss får du en bra grund inom sjuksköterskeyrket samt möjlighet att utvecklas inom området kirurgi, som till exempel specialistsjuksköterska.Publiceringsdatum2026-02-26Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss erbjuds du ett roligt och ständigt utvecklande arbete inom ett av sjukvårdens mest spännande arbeten med både akuta och planerade patienter. Du arbetsleder ditt vårdlag och samordnar medicinska och omvårdnadsrelaterade frågor i team med läkare, andra sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Som stöd har du även enhetens specialistsjuksköterska och vårdplanerare. Vårdlaget ansvarar över sex patienter, och utöver det dagliga arbetet i vårdlaget förväntas du även att bidra till enhetens utvecklingsarbete och vår gemensamma arbetsmiljö.
Som sjuksköterska hos oss kommer du bland annat att arbeta med
• blodprovstagning
• hantering av olika dränage
• avancerad sårvård
• undertrycksbehandling/VAC-behandling
• trakeostomivård/provoxvård.
Hos oss får du
• en individuellt anpassad introduktion med möjlighet till förlängd introduktion
• ett självständigt och varierande arbete med utvecklingsmöjligheter
• möjlighet att dela med dig av dina kunskaper genom att handleda studenter.
Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som är ny eller erfaren i yrkesrollen och som har intresse för kirurgisk omvårdnad. För att trivas hos oss behöver du vara flexibel och ha förmågan att hantera en omväxlande vardag. Du arbetar strukturerat och kan prioritera utan att kompromissa med patientsäkerhet och kvalitét. Som person är du ansvarstagande, samarbetsinriktad och har ett professionellt bemötande gentemot både patienter, kollegor och andra aktörer. Du värdesätter dialog och teamarbete och ser det som en självklar del av din yrkesroll. Vi är proaktiva och arbetar ständigt med utveckling av verksamheten. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
I rollen som sjuksköterska ska du
• vara legitimerad sjuksköterska.
För den här tjänsten är det meriterande om du har erfarenhet av arbete inom kirurgisk vård och akutsjukvård. Även adekvat specialistutbildning är meriterande.
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
