Sjuksköterska till kirurgavdelning 111A
2025-11-07
Avdelning 111A i Gävle är en av tre kirurgiska vårdavdelningar varav 111A ansvarar för en del av den planerade verksamheten. Här genomförs högspecialiserad kirurgi vid till exempel bröstcancer, buk- och urologiska tillstånd. Vi på kirurgen är stolta över vårt nära samarbete mellan våra enheter. Viss helgtjänstgöring förekommer. Nattarbete efter överenskommelse.Publiceringsdatum2025-11-07Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska ansvarar du tillsammans med undersköterska för sex patienter. Stödfunktioner som inskrivningsmottagning, vårdplaneringssjuksköterska, specialistsjuksköterska i kirurgi och receptionist finns under kontorstid. Vi arbetar med planerad vård men tar även emot patienter från akuten.
Som sjuksköterska hos oss kommer du bland annat att arbeta med
• iordningställande och administrering av läkemedel, infusion-/smärtterapi
• patienter som genomgått avancerad kirurgi med komplexa omvårdnadsbehov
• patienter med specifika omvårdnadsbehov som bland annat nutritionssonder, dränage, stomier, behandling av avancerade sår.
Hos oss får du
• individuellt anpassad introduktion med möjlighet till förlängd introduktion
• en bra start på din sjusköterskekarriär och bred kompetens
• ett självständigt och varierande arbete med utvecklingsmöjligheter.
På våra kirurgiska avdelningar är vi väldigt måna om att ha vidareutbildade sjuksköterskor. Skulle du vara intresserad av att specialisera dig inom kirurgi finns det i Region Gävleborg möjlighet att läsa vidare med bibehållen grundlön.
Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som är ansvarstagande och kan arbeta målinriktat och systematiskt. Du är flexibel, har god organisationsförmåga och vill arbeta i team och har god förmåga att samarbeta och fördela arbete.
I rollen som sjuksköterska ska du
• vara legitimerad sjuksköterska.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Kom gärna in med din ansökan så snart som möjligt då urval och intervjuer sker löpande.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
