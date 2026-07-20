Sjuksköterska till kirurg/urologmottagning
Region Gävleborg, VO Kirurgi / Sjuksköterskejobb / Gävle Visa alla sjuksköterskejobb i Gävle
2026-07-20
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Verksamhetsområde kirurgi är länsövergripande med mottagningar och avdelningar i Hudiksvall och Gävle. Att arbeta hos oss ger dig bred erfarenhet med möjlighet att utvecklas inom kirurgi. På kirurg/urologmottagningen får du ett varierat arbete i ett engagerat team där vi tillsammans gör skillnad varje dag. Vi är en trivsam och kompetent arbetsgrupp som värdesätter samarbete, utveckling och ett gott arbetsklimat. Här tas din kompetens tillvara och du får möjligheter att växa i din roll. På kirurg/urologmottagningen arbetar sjuksköterskor, undersköterskor, uroterapeut, medicinska sekreterare och läkare.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-20Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss kommer du spela en avgörande roll i att säkerställa att våra patienter får den bästa möjliga vården. Du kommer att arbeta i en varierad och dynamisk miljö där ingen dag är den andra lik. Som sjuksköterska hos oss arbetar du varierat och roterar mellan olika arbetsuppgifter.
Som sjuksköterska oss kommer du bland annat att
• planera och förbereda dagens mottagning
• arbeta tillsammans med läkare vid undersökningar och behandlingar
• assistera vid operationer i lokalbedövning
• sköta bokning av patienter
• arbeta med telefonrådgivning.
Hos oss får du
• personligt anpassad introduktion
• arbeta i trygg arbetsgrupp där det alltid finns någon att rådfråga
• individuell utvecklingsplan
• arbeta dagtid.
Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som är flexibel och ser möjligheter i stället för hinder. Du måste trivas med att arbeta självständigt och ta ett eget ansvar, samt klara av att arbeta med ett varierat arbetstempo. Du är en god kollega, har lätt för att samarbeta och har ett patientfokuserat arbetssätt.
I rollen som sjuksköterska ska du vara
• legitimerad sjuksköterska.
För den här tjänsten är det meriterande om du har vidareutbildning med inriktning kirurgi och om du har kunskap i vårdsystemet Cosmic.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: 2026-10-05
Tidsbegränsad anställning minst 1 år.
Region Gävleborg tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Vid lönesättning beaktas bland annat uppdrag, ansvar, kompetens, erfarenhet och resultat.
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2026/1879". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198)
Rektorsgatan 1 (visa karta
)
801 88 GÄVLE Arbetsplats
Region Gävleborg, VO Kirurgi Kontakt
Malin Götesson, Vårdförbundet malin.gotesson@regiongavleborg.se Jobbnummer
10006574