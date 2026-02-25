Sjuksköterska till Kavlagården i Huskvarna
2026-02-25
Söker du en roll där du får kombinera självständigt ansvar med nära teamarbete och goda utvecklingsmöjligheter? Då kan Kavlagården vara rätt plats för dig.
Vi söker nu en legitimerad sjuksköterska på heltid (100%) till äldreboendet Kavlagården i Huskvarna
Kavlagården är ett hemtrevligt boende beläget i Huskvarna, som vi bedriver på uppdrag av Jönköpings kommun. Här erbjuder vi 46 ljusa och välplanerade lägenheter, fördelade på fem enheter. Två av enheterna är särskilt anpassade för personer med demenssjukdom.
En viktig och självständig roll
Som sjuksköterska hos oss är du en nyckelperson i verksamheten. Du är spindeln i nätet kring de boendes hälso- och sjukvårdsinsatser och har ett övergripande ansvar för att säkerställa en trygg och kvalitativ vård.
Du ansvarar för att medicinska ordinationer följs, genomför regelbundna riskbedömningar och uppföljningar samt arbetar systematiskt med kvalitetssäkring. Rollen innebär stor frihet att planera och strukturera din arbetsdag, samtidigt som du har ett nära samarbete med kollegor och chef.
Teamarbete med korta beslutsvägar
På Kavlagården arbetar du i ett multiprofessionellt team tillsammans med vårdbiträden, undersköterskor, specialist undersköterskor, fysioterapeut, arbetsterapeut och gruppchefer.
En viktig del av din roll är att handleda och coacha omsorgspersonalen i hälso- och sjukvårdsfrågor. Tillsammans skapar ni de bästa förutsättningarna för varje boendes livskvalitet. Vi har nära ledarskap och korta beslutsvägar. Din chef finns tillgänglig i vardagen.
Vi satsar på ledarskapsutveckling för dig som sjuksköterska. En kurs vi kan erbjuda dig att gå är "Att leda utan att vara chef".
Tydliga rutiner
För att skapa trygghet och tydlighet för dig som sjuksköterska finns ett omfattande stöd i form av praktiska och lättillämpliga rutiner, styrdokument och checklistor.
Som ny sjuksköterska hos oss deltar du i vårt digitala introduktionsprogram tillsammans med din mentor för att säkerställa att du får en tydlig introduktion med målet att snabbt komma in i arbetet och våra rutiner.
Din erfarenhet och kunskap
Du är legitimerad sjuksköterska och vi ser gärna att du har arbetat några år inom äldreomsorgen. Våra boende är ofta multisjuka och det kräver att du har både översiktliga kunskaper kring olika sjukdomar och tillstånd samt ett intresse för den åldrande människan. God datorvana samt erfarenhet av dokumentation är viktigt.
Vi önskar att du
gillar att jobba självständigt och att ha friheten att utforma dina arbetsdagar
är trygg i din roll som sjuksköterska och kan fatta snabba beslut och föra en diskussion med ansvarig läkare
tar egna initiativ, har skinn på näsan och vågar ta för dig
tycker om att ha en ledarroll och att stötta dina kollegor
är van att strukturera och organisera ditt arbete.Publiceringsdatum2026-02-25Övrig information
Arbetstider: Tillsammans med dina kollegor ansvarar ni för att säkerställa sjukskötersketäckning mellan kl. 07.00-21.30 alla dagar i veckan. Du tjänstgör var fjärde helg och har även viss beredskap. Tiden mellan kl. 21.30-07.00 täcks av Jönköpings kommuns nattjour.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse Sista dag att ansöka är 20 mars 2026 Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregister skall uppvisas vid en eventuell anställning. Som en del av vårt arbetsmiljöarbete kan slumpmässiga drogtester förekomma. Har du frågor? Kontakta gärna: verksamhetschef Eva Örnskog tel 0760032538 Observera att det inte går att ansöka via E-post. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Om du vill veta mer om hur det är att jobba på Vardaga så läs gärna mer och träffa några av våra medarbetare här.
Facklig kontakt: Vårdförbundet Mail: vardforbundet@ambea.seSå ansöker du
Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Inbjudan till chattintervju med Hubert AI
Som ett led i vårt arbete mot en rättvis och kompetensbaserad rekryteringsprocess har vi i denna process valt att samarbete med Hubert.ai
Efter ansökan kommer du att bjudas in till in en chatt-baserad intervju med vår virtuella rekryteringsassistent Hubert.
Genomför den gärna så fort du har möjlighet. Intervjun tar cirka 15 min att slutföra.
Kolla gärna denna artikel innan intervjun för tips och tricks: https://www.hubert.ai/insights/tips-och-rad-infor-din-forsta-hubert-intervju
Läs mer om oss på www.vardaga.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
