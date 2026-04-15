Sjuksköterska till Kattens Läkargrupp i Trelleborg (vikariat)
2026-04-15
Sjuksköterska sökes till Kattens Läkargrupp - vårdcentralen med stort hjärta och stark sammanhållning!
Hos oss på Kattens Läkargrupp i Trelleborg är arbetsglädje, samarbete och omtanke mer än bara fina ord - det är en självklar del av vardagen. Vi är en etablerad vårdcentral där alla känner varandra, hjälps åt och där det är nära både till skratt och stöd.
Nu söker vi dig som är sjuksköterska och som vill arbeta i ett engagerat team med fokus på både patienten och varandra.
Din roll hos oss:
Som sjuksköterska på Kattens Läkargrupp arbetar du bland annat med telefonrådgivning, triagering och mottagningsarbete. Du blir en del av ett tvärprofessionellt team bestående av distriktsläkare, ST-läkare, fysioterapeuter, kurator & samtalsterapeut, distrikts- och sjuksköterskor, undersköterskor, rehabiliteringskoordinator, arbetsterapeut och medicinska sekreterare - alla med samma ambition: att vara vårdcentralen med stort hjärta!
Teamarbete är en självklar del av vår vardag. Genom tydlig teamindelning skapar vi struktur och trygghet, samtidigt som dagliga tvärprofessionella avstämningar ger utrymme för samarbete, dialog och gemensamma beslut kring patientens vård.
Vi använder oss utav journalsystemet PMO och vi ser gärna att du är bekant med detta system.
Vem söker vi?
Vi söker dig som:
är legitimerad sjuksköterska
har några års yrkeserfarenhet
gärna har erfarenhet från primärvård eller kommunal hemsjukvård
Erfarenhet av riktade hälsosamtal eller liknande är meriterande, men inget krav.
Du trivs med att arbeta både självständigt och i team, har ett gott bemötande och sätter alltid patienten i fokus - oavsett om mötet sker via telefon eller på mottagningen. Minst lika viktigt för oss är att du vill bidra till ett positivt, öppet och prestigelöst arbetsklimat.
Anställning och ansökan
Graviditetsvikariat: juni 2026 - augusti 2027
Tjänstgöringsgrad: 75-100 % (kan diskuteras)
Möjlighet till förlängning
Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta:
Verksamhetschef, Stephanie Rasmusson stephanie.rasmusson@primavard.se
Vi ser verkligen fram emot att höra ifrån dig!
Vi undanber oss vänligen all kontakt med rekryterings- och bemanningsbolag.
Mottagning
Kattens Läkargrupp är en vårdcentral med cirka 8500 listade.
Vi är en medelstor vårdcentral i västra Trelleborg med goda kommunikationsmöjligheter och bra parkering. Kattens Hälsocenter är centralt belägen cirka 10 minuters promenad från vårdcentralen, och samarbetar nära med Valens Hälsocenter.
Vi har som målsättningen att erbjuda en hög tillgänglighet och god kontinuitet, vilket leder till den bästa vårdkvalitén.
Prima Vårds filosofi bygger på det lokala engagemanget och att den bästa kvalitetsutvecklingen sker genom lokalt engagemang. Prima Vård är ett familjegrundat vårdbolag med verksamhet inom primärvård, barn-och kvinnosjukvård, psykiatri samt företagshälsovård. I bolaget ingår omkring 100 lokala vårdenheter med stor bredd.
Intresserad om att läsa mer om Prima Vård? Slå oss gärna en signal eller besök gärna vår hemsida: https://primavard.se/om-prima-vard
Sista dag att ansöka är 2026-05-07
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prima Vård Sverige AB
(org.nr 559037-4699), https://primavard.se
Västergatan 14B
)
231 64 TRELLEBORG
Kattens Läkargrupp
9857283