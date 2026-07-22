Sjuksköterska till Kärlkirurgiska verksamheten i Karlskrona
Region Blekinge / Sjuksköterskejobb / Karlskrona Visa alla sjuksköterskejobb i Karlskrona
2026-07-22
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-22Om företaget
Kirurgkliniken bedriver en omfattande verksamhet inom kirurgi (uppdelat i barn- och endokrinkirurgi, övre abdominell kirurgi, kolorektalkirurgi, bröst-och melanomkirurgi), urologi, kärl, plastik och onkologi. I Karlskrona finns två slutenvårdsavdelningar och öppenvård fördelat på fyra olika mottagningar, varav en i Karlshamn. Vi har också onkologisk dagvårdsverksamhet och under hösten 2026 öppnas en ny endoskopienhet. Vi bedriver även verksamhet på röntgen och akuten i Karlskrona samt på operationsavdelningarna i Karlskrona och Karlshamn. Tillsammans är vi drygt 240 medarbetare.
Om jobbet
Vi erbjuder ett omväxlande och utvecklande arbete inom kärlkirurgi där du får kombinera mottagningsarbete, patientnära omvårdnad och medverkan vid endovaskulära interventioner. Hos oss får du arbeta i ett högspecialiserat team med bred kompetens och stort engagemang, där vi tillsammans skapar en arbetsmiljö präglad av samarbete, utveckling och gemenskap.
Som sjuksköterska på vår kärlsektion får du ett varierat och utvecklande arbete där du ansvarar för omvårdnad och behandling av patienter med kärlsjukdomar. Du arbetar med mottagningsbesök, telefonrådgivning, sårbehandling, uppföljning av patienter och samordning inför och efter olika undersökningar och behandlingar. En del av uppdraget är också att assistera vid endovaskulära interventioner. Verksamheten omfattar både planerad, akut och subakut vård, vilket innebär att arbetsdagen kan vara omväxlande och stundtals ha ett högt tempo. Du arbetar i nära samarbete med läkare och andra professioner för att ge patienterna en trygg och säker vård.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska eller röntgensjuksköterska och som är trygg i din yrkesroll. Du trivs med att arbeta nära patienten och har samtidigt ett intresse för en verksamhet där avancerad medicinteknik är en naturlig del av det dagliga arbetet.
Du har ett patientfokuserat arbetssätt, samarbetar väl med andra och bidrar till ett gott arbetsklimat. Samtidigt är du självgående, flexibel och har förmåga att prioritera när arbetstempot varierar. Vi värdesätter också att du har ett intresse för att utveckla både dig själv och verksamheten.
Det är meriterande om du har erfarenhet av mottagningsarbete, kirurgisk verksamhet eller operationsverksamhet. Har du dessutom erfarenhet av endovaskulära interventioner ser vi det som en extra tillgång.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Övrig information
Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade där medarbetaren ska genomgå säkerhetsprövningsintervju och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslag (2018:585).
Sökande som är aktuell för anställning ska uppvisa utdrag från Polismyndighetens belastningsregister före anställning.
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
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Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Blekinge
(org.nr 232100-0081), https://regionblekinge.se/
Wämö Center (visa karta
)
371 81 KARLSKRONA Arbetsplats
Hälso- och sjukvård Kontakt
Britt-Marie Jönsson, Vårdförbundet britt-marie.joensson@regionblekinge.se 0455-731000 Jobbnummer
10009259