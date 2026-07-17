Sjuksköterska till kärlkirurgisk slutenvårdsavdelning
Region Östergötland / Sjuksköterskejobb / Linköping Visa alla sjuksköterskejobb i Linköping
2026-07-17
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eller i hela Sverige
Är du intresserad av att jobba med kirurgisk vård och trivs i en miljö där allas kompetens är lika viktig och du omges av härliga och hjälpsamma kollegor? Då ska du söka jobbet som sjuksköterska hos oss på Avdelning C116 kärlkirurgi!
Avdelning C116 kärlkirurgi tillhör thoraxkärlkliniken på US i Linköping som även innefattar thorax avdelning C126, Thuva, Thiva, HUA, thoraxkärloperation samt vår kärlmottagning, som vi har ett nära samarbete med. Vi är en del av Hjärtcentrum (HC) och bedriver högspecialiserad kärlkirurgisk vård. Vi har både ett planerat och ett akut intag och vårt fokus är pre- och postoperativ vård av kärlkirurgiska patienter.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt – och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål – att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
När du börjar hos oss får du en väl utvecklad introduktion som är anpassad utifrån dina behov och din erfarenhet. För att du ska känna dig trygg och komma in i din roll som sjuksköterska får du en mentor som följer dig under sitt första år samt uppföljning med chef. När du har jobbat ett tag och känner dig redo för nya utmaningar finns det goda utvecklingsmöjligheter inom thoraxkärlkliniken samt inom Hjärtcentrum.
Vi tycker det är viktigt att man kan påverka sina arbetstider, därav har vi önskeschema och poängmodell, vilket innebär att du arbetar färre pass med bibehållen lön och får mer tid till återhämtning.
Här kan du läsa om vår karriärstege för sjuksköterskor och om dina förmåner hos oss. Publiceringsdatum2026-07-17Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska på C116 vårdar du patienter pre- och postoperativt i samband med avancerade kärlkirurgiska ingrepp, såsom endovaskulära ingrepp och öppna operationer av aorta, artärer och vener. Några av de vanligaste sjukdomarna är benischemi, aneurysm och carotisstenos. Det är ett lärorikt och stimulerande arbete! Du har ett nära samarbete med andra sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator, sekreterare och dietist. Vi har vårdsamordnare som sköter behovsplaneringar och farmaceut som sköter viss läkemedels-hantering, så att du som sjuksköterska kan fokusera på ditt arbete kring patienterna.
Vi har avstämningar samt Gröna korset/reflektion dagtid. Detta för att snabbt kunna fånga upp patientrisker och det som behöver åtgärdas samt lyfta det som vi är bra på!
Arbetsgrupp
För oss är det viktigt att ha en god arbetsmiljö och ett gott medarbetarskap. Det innebär att vi alla ansvarar för att stötta, hjälpa och inkludera varandra. Vi hjälps åt mellan vårdlagen och det finns alltid en kollega att fråga när det dyker upp funderingar. Allt för att du ska känns dig så trygg som möjligt och komma in i din roll som sjuksköterska hos oss.
Det finns ett stort intresse att driva utvecklingen framåt, vilket märks på hög delaktighet på våra APT:er samt engagemang inom olika ansvarsområden. Vi är stolta över vår avdelning och vården som bedrivs här! För att bibehålla och utveckla kompetensen hos er medarbetare har vi utbildnings-APT, studiegrupper, journalclub och professionsmöten flera gånger/år.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Har du erfarenhet av kirurgisk vård är det meriterande men inte ett krav. Hos oss är man välkommen oavsett om man är nyexaminerad eller om man har flera års erfarenhet i yrket!
Du har lätt för att samarbeta med dina kollegor och har ett professionellt bemötande gentemot patienter och anhöriga samt en god empatisk förmåga. Du är trygg, har självinsikt och tvekar inte att be om hjälp när du behöver. I stressiga situationer behåller du lugnet och kan prioritera om ditt arbete utifrån ändrade omständighet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Ansökan och anställning
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040), https://www.regionostergotland.se/ro/jobb-och-utbildning/lediga-jobb
Universitetssjukhuset, Ingång 1 (Södra entrén), gå (visa karta
)
581 85 LINKÖPING Arbetsplats
Thorax-Kärlkliniken US Kontakt
Vårdenhetschef
Ulrika Nilsson 010-1036385 Jobbnummer
10005775