Sjuksköterska till Kärlkirurgen avd 5
2025-10-15
Vi söker ny kollega till vår härliga arbetsgrupp. Letar du efter ett omväxlande och patientnära arbete på en liten och familjär klinik med många olika verksamheter under samma tak? Då är det kanske dig vi söker.Publiceringsdatum2025-10-15Dina arbetsuppgifter
På kärlkirurgen vårdar vi svårt sjuka patienter av kärlkirurgisk karaktär, både akuta och elektiva, men de har även medicinska åkommor. Du får därav en bred sjukdomslära inom såväl kirurgi som medicin. Våra patienter är ofta multisjuka med njursvikt, hjärtsvikt, diabetes etc. Vi brukar därför vara en bra språngbräda inför kommande karriär inom akutsjukvård såsom IVA, narkos, ambulans. Vi har en hög övervakningsgrad och mycket medicinskteknisk utrustning. På kärlsidan opererar vi stora blodkärl såsom kroppspulsådern, halspulsådern samt pulsådror i benen. Patienterna förbereds hos oss före operation och kommer sedan tillbaka för postoperativ vård. Även sårvård är en stor del av vårt arbete, det kan handla om nekrotiska, venösa och förstås operationssår. En del patienter behöver också kompressionslindas samt att vi även använder vacuumbehandling vid svårläkta sår.
På ÖNH-sidan är det vanligt med näsblödningar, sköldkörtel-operationer samt patienter som av någon anledning fått luftvägshinder och behöver ha en track. Detta får man bred kompetens inom då vi regelbundet har dessa patienter på avdelningen.
Om arbetsplatsen
Hos oss på kärlkirurgen, som är en egen klinik, välkomnas du till en arbetsplats med ett familjärt och öppet arbetsklimat. Kliniken har 14 vårdplatser. Dessa är fördelade på kärlkirurgiska patienter, ögonpatienter samt öron-näsa-halspatienter. I vår verksamhet ingår även arteriell och venös avdelningsnära mottagning, avdelningsbunden operationsverksamhet, klinisk forskning och aortascreening.
Hur ser teamarbetet ut?
På kärlkirurgen har vi ett nära samarbete inom teamet. Det finns alltid en läkare på avdelningen tillgänglig och på ronderna är ofta flertalet läkare med. Vi värnar om vårt täta samarbete och vi har en väldigt familjär atmosfär där alla olika professioners åsikter får komma till tals. Våra chefer arbetar mycket kliniskt nära oss i vården. Vi har rond både på förmiddagen och eftermiddagen så vi får en god överblick över våra patienter i teamet samt får ett tryggt och snabbt vårdförlopp. Eftersom snabb mobilisering är en mycket viktig del efter all kärlkirurgi finns en fysioterapeut kopplad till avdelningen som dagligen deltar i teamarbetet.
Vad finns det för utvecklingsmöjligheter?
Utöver vår vårdavdelning så har vi även en arteriell mottagning, venös mottagning samt en klinikegen operationssal. Vi har ingen personal som endast är anställd på mottagningen/operation utan det är personal från avdelningen som efter en tids arbete lärs upp på mottagningen eller operationssalen. Detta ger en rejäl kompetensutveckling och en ännu bättre inblick i flödet av patienter inom specialistvården. På arteriella mottagningen arbetar sjuksköterskor tillsammans med biomedicinska analytiker samt läkare. Här är det allt ifrån patienter på remiss från primärvården, akuta besök samt återbesök av åtgärdade patienter eller patienter som vi av någon anledning följer.
På venösa mottagningen arbetar undersköterskor samt läkare. Denna mottagning fokuserar främst på svårläkta bensår samt kompressionslindning. På vår egen operationssal som ligger inne på avdelningen opererar vi dagkirurgiska åderbråck. Där arbetar en sjuksköterska, en undersköterska samt en läkare en dag i veckan och opererar ca 6 patienter på ett arbetspass.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig:
• anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
• en arbetsplats för livets olika skeden, möjlighet till flexibel arbetstid inom vissa ramar
• gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/
Nyfiken?
Kontakta oss gärna om du vill boka ett förutsättningslöst samtal eller om du vill komma och hospitera hos oss för att få en inblick i vårt arbete och se lokalerna.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska eller är i slutfasen av din utbildning, gärna med erfarenhet inom yrket. Om du har tidigare erfarenhet av arbete inom liknande verksamhet är det meriterande. Då du i rollen behöver kunna kommunicera i tal och skrift med patienter, anhöriga och kollegor krävs goda kunskaper i svenska språket. Övriga språkkunskaper är meriterande.
Som person är du trygg, stabil och har en god självinsikt. Eftersom arbetet på olika sätt snabbt kan förändras så behöver du vara flexibel och ha en förmåga att bibehålla ditt lugn och fokus i nya situationer. Du har en god förmåga att själv strukturera ditt arbete och tar ansvar för dina uppgifter. Vi arbetar i team och ser samarbete och tydlighet som väldigt viktiga ingredienser för att lyckas. Eftersom vi jobbar nära både patienter och anhöriga är empati en viktig ingrediens i din vardag.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning, heltid. Rotation dag-kväll-natt.
Tillträde enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2 november 2025
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: Att söka jobb i Region Västmanland
Intervjuer kan ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Individuell lönesättning Så ansöker du
