Sjuksköterska till Kärlavdelning i Malmö
2026-03-16
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du få en gedigen kompetens inom högspecialiserad vård? Sök dig till oss! Vi har både kirurgi- och medicinpatienter på avdelningen. Fokus just nu ligger framför allt på att nå en excellent omvårdnad till alla patienter, oavsett om du är erfaren eller nyutbildad sjuksköterska är du betydelsefull.
Vi tillhör verksamhetsområde thorax och kärl vid Skånes universitetssjukhus. I område kärl ingår tre enheter; slutenvårdsavdelningen Kärlavdelning, Kärloperation och Kärlmottagning. Vi bedriver både kärlkirurgisk och kärlmedicinsk vård för patienter med olika typer av kärlsjukdomar. Därtill har vi ansvar för kärlsjukvården i sydvästra och mellersta sjukvårdsdistriktet i Skåne och för den högspecialiserade behandlingen av kärlsjukdomar i hela Södra sjukvårdsregionen. Även om vi är specialiserade och ligger i framkant är vi ett mindre område, vilket bidrar till korta beslutsvägar och tillit till varandra.
De vanligaste kirurgiska sjukdomstillstånden är carotisstenos, aortaaneurysm och claudicatio/kritisk ischemi, vilka antingen behandlas med endovaskulär teknik, med öppen kirurgi eller konservativ behandling. De medicinska diagnoserna är i huvudsak lungemboli, djup ventrombos och maligna blodtryck.
Inom verksamhetsområdet arbetar en omvårdnadsprofessor som utvecklar och stödjer det evidensbaserade arbetssättet och leder arbetet med att införa Region Skånes Kompetens- och tjänstemodell, som ger en tydlig struktur för ditt lärande och dina karriärmöjligheter inom vår verksamhet.
Hos oss arbetar du i nära samarbete med patienterna i ett team av undersköterskor, läkare, medicinska sekreterare, fysioterapeut och arbetsterapeut. Du ansvarar för omvårdnaden av patienter med varierande vårdtider inom både medicinsk och kirurgisk vård. I din roll arbetar du med både akut och planerad vård och utför sedvanliga sjuksköterskeuppgifter. Vi arbetar för att patienterna ska få en god och säker omvårdnad och på sikt excellent omvårdnad. Vi är en avdelning som arbetar med utveckling och förbättringsarbete. Tycker du om att utvecklas och utveckla är kärlavdelningen en plats för dig.
Vi tror att lyhördhet, tillit och individuell utveckling i arbetsgruppen tillsammans med hög kompetens och säker vård är en förutsättning för trevlig och trygg arbetsmiljö. Vi lägger därmed fokus på tillitsbaserat ledarskap, såväl som på introduktion som på vidareutbildning. Som nyanställd får du ett individuellt anpassat introduktionsprogram som innefattar bredvidgång, teori och hospitering inom kärlområdet. Vi har en omvårdnadsledare som är mentor för nya medarbetare och har till uppgift att identifiera och handleda i att vårda patienter med komplexa omvårdnadsbehov. Därtill hålls det omvårdnadsronder tillsammans med ordinarie vårdteam.
Genom kontinuerliga internutbildningar, exempelvis inom sårutbildning och förflyttningskunskap, samt externa högskoleutbildningar bygger vi en kunskapsstabil enhet. På Malmö universitet går kursen Omvårdnad vid kärlsjukdomar och kärlkirurgisk/endovaskulär behandling på 7,5hp och målet är att du går den inom ett par år.
Vi tillämpar bokningsschema och för en nära dialog så ditt schema fungerar för både dig och verksamheten. Annonsen avser tjänstgöring dag, kväll och natt.
Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav.
Du som söker har ett intresse för vårt område och vill arbeta med både medicinsk och kirurgisk vård. Du har ett gott bemötande mot såväl patienter som kollegor. För dig är det naturligt att du företräder verksamheten och arbetsgivaren, vilket bland annat innebär att du delar Region Skånes värderingar; välkomnande, drivande, omtanke och respekt. Därtill är det viktigt att du tar ansvar för ditt arbete och är intresserad av förbättringsarbete. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpas löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
