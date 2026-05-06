Sjuksköterska till Kärl och thoraxavdelning 53/IMA
Region Örebro län / Sjuksköterskejobb / Örebro Visa alla sjuksköterskejobb i Örebro
2026-05-06
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Örebro län i Örebro
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige
Vi söker dig som är sjuksköterska och vill arbeta på en avdelning som präglas av stark teamkänsla, engagemang och professionalitet. Du får en unik möjlighet att växa och utvecklas i din roll som sjuksköterska. Vi erbjuder dig ett mycket givande arbete inom vår högspecialiserade avdelning:
En individuell anpassad inskolning på minst 5 veckor samt 3 teoretiska dagar.
Individuell handledning, utbildning och uppföljning av vår utbildningssjuksköterska under första året.
Kontinuerlig fortbildning och kompetensutveckling.
Rotation mellan vårdavdelning, inskrivning och intermediäravdelning (IMA).
Individuellt planerat schema.Publiceringsdatum2026-05-06Dina arbetsuppgifter
Kärl-Thoraxavdelning 53/IMA är en del av den högspecialiserade vården som bedrivs på universitetssjukhuset i Örebro. Avdelningen bildar tillsammans med vår intensivvårdsavdelning (TIVA), kärlmottagning och vår operationsavdelning verksamhetsområde Kärl- och thorax. Vi har fokus på hjärta, lungor och kärl. Patienterna vårdas på avdelning 53 pre- och postoperativt.
Avdelning 53 har förutom vanliga vårdavdelningsplatser en inskrivningsenhet samt 6 stycken intermediärvårdsplatser (IMA). På IMA vårdas patienter som inte längre har behov av intensivvård men fortfarande är i behov av att vårdas på en högre vårdnivå än på vårdavdelningen. IMA fungerar även som postoperativ avdelning för våra lung- och kärlopererade patienter samt kardiologens patienter. Som sjuksköterska på avdelning 53 roterar du mellan dessa tre instanser vilket ger en stor variation i ditt dagliga arbete.
På Avdelning 53/IMA finns ett professionellt team av sjuksköterskor, undersköterskor, kirurger, anestesiologer och fysioterapeuter. Vi arbetar tvärprofessionellt utifrån patientens fokus och sätter en ära i att göra ett betydelsefullt arbete för våra patienter. Vi bemöter våra medarbetare med omtanke och respekt, arbetar för ett gott arbetsklimat genom att tillsammans ställa upp för varandra och skapa trygghet på arbetsplatsen.Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
Anställningsinformation:
Tillsvidareanställning inom Region Örebro län hälso- och sjukvårdsförvaltningen, med placering på VO Kärl- och thorax avdelning 53. Heltidstjänstgöring eller enligt önskemål. Individuell schemaplanering.Så ansöker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Om verksamheten
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:396". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Örebro Län
(org.nr 232100-0164), https://www.regionorebrolan.se
Box 1613 (visa karta
)
701 16 ÖREBRO Arbetsplats
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Örebro Kontakt
Enhetschef
Linn Skovlund linn.skovlund@regionorebrolan.se 019-602 64 68 Jobbnummer
9894416