Sjuksköterska till kardiologiska kliniken
Region Östergötland / Sjuksköterskejobb / Norrköping Visa alla sjuksköterskejobb i Norrköping
2026-03-04
Är du intresserad av kardiologi och vill ha ett utvecklande arbete i ett positivt arbetsklimat? Då tror vi att du kommer trivas hos oss på kardiologiska kliniken på Vrinnevisjukhuset i Norrköping.
Vårt erbjudande
Vår verksamhet består av en slutenvårdsavdelning, ÖVA och mottagningsverksamhet (dagvård). Här finns det ett fartfyllt, omväxlande och stimulerande arbete och det finns utrymme för utveckling, vidareutbildning och forskning.
Gör skillnad varje dag!
Vi söker nu nya medarbetare som vill ta chansen att prova att vara en del i gänget på kardiologen Vrinnevisjukhuset.
När du jobbar hos oss får du en bred kompetens inom hjärtsjukvården och lär dig något nytt varje dag. Hos oss arbetar många medarbetare med flera specialistkompetenser, allt för att våra patienter ska få den bästa möjliga vård. Vi har flera som arbetat länge och de som har arbetat kortare tid vilket gör oss till en kombination med erfarenhet och nytänkande vilket är oerhört värdefullt. Vi har fokus på framåtanda och vi vill göra saker bättre varje dag.
Vi har idag totalt 17 vårdplatser på avdelningen varav 4 HIA platser. På HIA tar vi hand om alla akuta kardiella diagnoser, från hjärtinfarkt till arytmi och hjärtsvikt. På avdelningen vårdas både akuta och elektiva patienter som oftast kräver en övervakning av olika slag. Vi arbetar i team med olika yrkeskategorier.
På hjärtmottagningen arbetar våra sjuksköterskor med kranskärl, hjärtsvikt, pacemaker, arytmi, flimmer och allmän mottagning. Vi har även en övervakningsavdelning (ÖVA) där våra dagpatienter kommer för olika behandlingar. Tillsammans träffar vi cirka 10 000 patienter per år.
Här kan du läsa om vår karriärstege för sjuksköterskor och även om dina förmåner hos oss.
Vi söker dig legitimerade sjuksköterska som är redo för nya utmaningar och tillsammans med oss vill bedriva Sveriges bästa hjärtsjukvård. Vi söker sjuksköterskor för arbete på kardiologiska klinikens vårdavdelning med möjlighet till rotation mot mottagningen.
Vi arbetar i vårdlag tillsammans med undersköterska och läkare och vid behov även dietist, fysioterapeut och kurator. Vi lägger stor vikt på det tvärprofessionella samarbetet för patientens bästa. På avdelningen har vi arbetat mycket för att underlätta för att teamet ska kunna fokusera på sina patienter på bästa sätt. Till exempel med koordinator och social samordnare.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska gärna med några års erfarenhet. Meriterande är tidigare erfarenhet inom hjärtsjukvård och öppenvård.
Du är trygg och stabil, har lätt för att anpassa dig till olika situationer, har en god samarbets-förmåga och vågar ta stort ansvar och har förmåga att fatta beslut. Du har ett flexibelt förhållningssätt till föränderliga omständigheter och förmågan att prioritera arbetsuppgifter. Du har god självkännedom, är prestigelös och lyhörd gentemot patienter och kollegor. Du trivs med att vara en del av ett tvärprofessionellt team med patienten i fokus. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Då du arbetar i ständig dialog med patienter och kollegor är det ett krav att du har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och i skrift.
Ansökan och anställning
Vi erbjuder tillsvidare anställning 100 % och tillträde enligt överenskommelse. Helg/kväll tjänstgöring ingår, möjlighet till rotation natt. Vi strävar efter att i så stor utsträckning som möjligt planera rättvisa och hållbara scheman utifrån verksamhetens behov och medarbetarens önskemål.
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
