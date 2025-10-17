Sjuksköterska till kardiologiska kliniken
2025-10-17
Vill du vara med i vårt hjärtliga team och bedriva bästa möjliga hjärtsjukvård? Kardiologiska kliniken på universitetssjukhuset i Linköping ingår i hjärtcentrum (HC).
Vi bedriver hälso- och sjukvård inom området hjärtsjukdomar hos vuxna i alla åldrar och erbjuder högspecialiserad vård till Jönköping, Kalmar och Östergötland samt har riksspecialitetvård.
Vi har en stor kardiologisk verksamhet bestående av flera enheter: Hjärtintensivavdelning (HIA), akutvårdsavdelning inom kardiologi (avdelning C117), pre- och postoperativ enhet (ÖVA och avdelning C118), seldingerenheten samt mottagning. Hos oss vårdas akuta patienter från akutmottagningen och andra sjukhus i regionen.
Hos oss finns något för alla, vi söker såväl dig som är ny i arbetet som dig som har några års erfarenhet!
Vårt erbjudande
På kardiologiska kliniken finns goda möjligheter till utveckling och vidareutbildning, både genom lokala utbildningar och utbildningstjänster till specialistsjuksköterska inom kardiologi. Vi är en framstående forskningsklinik och ser mycket positivt på medarbetare som vill bedriva forskning.
Eftersom vi tror att kompetens och säker vård är grunden till en trygg arbetsmiljö, lägger vi stort fokus vid både introduktion och vidareutbildning. Som nyanställd får du en introduktion anpassad efter din bakgrund och erfarenhet. Du erbjuds även en mentor och kontinuerliga uppföljnings-samtal med chef. På avdelning C117 finns även stöd genom en erfaren sjuksköterska vars uppdrag är att dagtid stötta och coacha dig, både som ny och erfaren sjuksköterska samt bidra till att omvårdnaden sker utifrån gällande evidens, riktlinjer och rutiner. För dig som är nyutexaminerad erbjuds du en yrkesintroduktion som du kan läsa mer om här.
Här kan du läsa om vår karriärstege för sjuksköterskor och även om dina förmåner hos oss.
Hos oss arbetar vi "för hjärtat med hjärtat". Vi erbjuder ett varierat arbete med goda utvecklingsmöjligheter. Det kliniska arbetet utförs i tvärprofessionella team och med ett personcentrerat förhållningssätt. I vår akuta verksamhet har vi öppet dygnet runt. Vi har både en hjärtintensivavdelning, HIA, och en akutvårdsavdelning, avdelning C117. Den akuta enheten passar dig som trivs med ett högt tempo, patienter med varierande komplexitet och om du trivs med nya utmaningar.
Vår elektiva verksamhet, avdelning C118, har ett högt patientflöde och korta vårdtider, vårdnivån varierar från lätt till medel. Den elektiva enheten passar dig som tycker om tempoväxlingar och att planeringen av dagen är mer förutsägbar.
Tjänsten är på vårdavdelning men kliniken har en väl utvecklad rotation mellan enheterna, så på sikt kan det finnas möjlighet till rotation. Rotationen kan vara till HIA, annan vårdavdelning, mottagning eller labbverksamhet.
Vi erbjuder dig ett varierande, stimulerande och mycket lärorikt arbete som sjuksköterska där möjlighet finns att utifrån dina förutsättningar och önskemål hitta den tjänst som passar dig bäst!
Arbetsgrupp
De tvärprofessionella teamen består av sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, fysioterapeuter, arbetsterapeut, dietist och kurator. Omvårdnadsarbetet sker i vårdlag med sjuksköterskor och undersköterskor. Arbetet sker i nära samarbete med intilliggande enheter. Om du är nyfiken på att se vår verksamhet och träffa oss på avdelningen så är du välkommen att göra ett studiebesök. Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om tjänsten eller vår verksamhet.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, med eller utan erfarenhet. Då du arbetar i ständig dialog med patienter och kollegor är det ett krav att du har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och i skrift.
Som person är du trygg, stabil, har lätt för att anpassa dig till olika situationer och en god samarbetsförmåga. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetsdagen för patientens bästa. Du har en god empatisk förmåga är noggrann och mån om att arbeta med kvalitet på ett målinriktat sätt. Du trivs med att vara en del av ett tvärprofessionellt team med patienten i fokus, där alla yrkesgrupper lär av varandra. Du är nyfiken, tar egna initiativ och vill vara med och utveckla verksamheten.
Ansökan och anställning
Just nu söker vi en både kollegor för tillsvidaretjänster men har också vikariat för medarbetare som är tjänstlediga för studier eller föräldralediga. Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1498". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Arbetsplats
Kardiologiska kliniken US Kontakt
Vårdenhetschef C117 Jesper Meijer jesper.meijer@regionostergotland.se 010-1032168 Jobbnummer
9561106