Sjuksköterska till kardiologisk vårdavdelning, vikariat
Sjukhusen i väster är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen och består av fyra sjukhus -
Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus, Högsbo närsjukhus och Kungälvs sjukhus. Cirka 3000 medarbetare arbetar varje dag hos oss för att ge en god och säker specialistsjukvård av högsta kvalitet.
Är du sjuksköterska och vill arbeta inom hjärtsjukvård?
Avdelning 5 är en internmedicinsk vårdavdelning med kardiologisk inriktning.
Vi är en vårdavdelning som vårdar akut hjärtsjuka patienter samt ger eftervård efter hjärtoperation men vi vårdar även övriga internmedicinska patienter. Vi arbetar med snabba utredningar och undersökningar för att tillgodose våra patienters vårdbehov. Avdelningen har 23 vårdplatser och möjlighet till telemetriövervakning. Avdelning 5 är också en UVA-avdelning för sjuksköterskestudenter med resurs för att göra placeringen hos oss så bra som möjligt.Publiceringsdatum2025-10-15Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, gärna med erfarenhet från hjärtsjukvård. Stor vikt fästes vid personliga egenskaper såsom flexibilitet och samarbetsförmåga. Du har ett gott bemötande, är nytänkande och tar initiativ.
Arbetstid
Anställningen kommer att avse dygnets alla timmar, vilket innebär att tjänstgöring även kan komma att förläggas till natten.Övrig information
Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningsperioden, så skicka in din ansökan redan idag och bli en del av oss!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
