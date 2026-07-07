Sjuksköterska till kardiologisk vårdavdelning
Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Alingsås Visa alla sjuksköterskejobb i Alingsås
2026-07-07
, Ale
, Vårgårda
, Lerum
, Bollebygd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Alingsås
, Ale
, Vårgårda
, Lerum
, Bollebygd
eller i hela Sverige
Sjukhusen i väster är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen och består av fyra sjukhus –
Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus, Högsbo närsjukhus och Kungälvs sjukhus. Cirka 3000 medarbetare arbetar varje dag hos oss för att ge en god och säker specialistsjukvård av högsta kvalitet.
Är du sjuksköterska och vill arbeta inom hjärtsjukvård?
Avdelning 5 är en internmedicinsk vårdavdelning med kardiologisk inriktning. Vi är en vårdavdelning som vårdar akut hjärtsjuka patienter samt ger eftervård efter hjärtoperation men vi vårdar även övriga internmedicinska patienter. Vi arbetar med snabba utredningar och undersökningar för att tillgodose våra patienters vårdbehov. Avdelningen har 23 vårdplatser och möjlighet till telemetriövervakning. Avdelning 5 är också en UVA-avdelning för sjuksköterskestudenter med resurs för att göra placeringen hos oss så bra som möjligt.Publiceringsdatum2026-07-07Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, gärna med erfarenhet från hjärtsjukvård. Stor vikt fästes vid personliga egenskaper såsom flexibilitet och samarbetsförmåga. Du har ett gott bemötande, är nytänkande och tar initiativ.
Kliniskt basår
För dig som är nyutexaminerad sjuksköterska ingår Kliniskt basår under det första året i din tillsvidareanställning.
Kliniskt basår innehåller föreläsningar, processorienterad omvårdnadshandledning och praktisk träning på Simulatorcentrum. Det ingår även auskultation i andra verksamheter för att ge dig en bredare förståelse för sjukhuset och vårdkedjan.
Detta är en satsning som ger dig möjlighet att utvecklas i din profession och bygga upp din yrkesidentitet som sjuksköterska.
Arbetstid
Anställningen kommer att avse dygnets alla timmar, vilket innebär att tjänstgöring även kan komma att förläggas till natten.Övrig information
Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningsperioden, så skicka in din ansökan redan idag och bli en del av oss!
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Södra Ringgatan 30 (visa karta
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441 33 ALINGSÅS Arbetsplats
Sjukhusen i väster, Medicinavdelning 5, Alingsås lasarett Kontakt
Vårdförbundet expedition vardforbundet.sv@vgregion.se 0322-226680 Jobbnummer
9995737