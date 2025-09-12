Sjuksköterska till Kardiologiavdelning i Kristianstad
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad / Sjuksköterskejobb / Kristianstad Visa alla sjuksköterskejobb i Kristianstad
2025-09-12
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad i Kristianstad
, Hässleholm
, Lund
, Ystad
, Malmö
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Är du sjuksköterska och intresserad av kardiologi? Letar du efter ett varierande arbete där du blir del av ett team med kompetenta och engagerade kollegor? Då kan Kardiologiavdelning 113-114 var rätt för dig!
• Hjärtat! Ett av kroppens mest vitala och spännande organ enligt oss. Att få vara delaktig i ett bra hjärtteam har alltid varit vår önskan säger sjuksköterskorna Hannah och Madeleine som tillsammans arbetar på hjärtavdelningen Kristianstad.
Avdelning 113-114 är en vårdavdelning med 21 vårdplatser som diagnostiserar och behandlar patienter med kardiologiska sjukdomar. På enheten behandlas även patienter med allmänmedicinska åkommor. Vi har även en dagvård på avdelningen där vi vårdar patienter som tidigare krävt inneliggande vård. Patienterna vårdas över dagen och kan i de flesta fall gå hem samma dag. Vårdavdelningen har ett nära samarbete med hjärtintensivavdelning (HIA).
Vår arbetsplats kännetecknas av hög kompetens, god stämning och trevliga arbetskamrater. Vi har respekt för varandra och ser allas kompetens som lika viktig. Teamet runt patienterna består av läkare, sjuksköterska, undersköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, medicinsk sekreterare, kurator och dietist. Vi arbetar personcentrerat där patienten kommer att möta de olika yrkeskategorierna som behövs för att vården och behandlingen ska bli optimal. Hos oss får du en bred kompetens inom din specialitet.Publiceringsdatum2025-09-12Arbetsuppgifter
Vi ser nu fram emot att välkomna en ny sjuksköterska till vårt härliga team!
I rollen som sjuksköterska hos oss erbjuds du ett omväxlande arbete, där du kommer vara en viktig person i såväl den basala som den specifika omvårdnaden av patienten. Dina arbetsuppgifter hos oss innefattar bland annat den perioperativa vården av patienter som ska genomgå eller har genomgått kranskärloperation (CABG). Du förbereder även patienten inför pacemakeroperation och angiografi samt är med och assisterar vid elkonverteringar.
På avdelningen ser vi utveckling som en naturlig del i arbetet, bland annat genom att erbjuda årliga utbildningsdagar samt att vi i arbetsgrupper förfinar och utvecklar samarbetsformer mellan professionerna. Vi har en utbildningssjuksköterska på avdelningen som regelbundet håller i utbildningar och anordnar andra kompetensutvecklande insatser för att säkerställa en kontinuerlig utveckling och hög kompetens i arbetsgruppen. Det senaste året har våra sjuksköterskor bland annat fått möjlighet att genomföra simuleringsövningar kring väsentliga delar av vårdförloppet och delta på föreläsningar om hjärtsjukvård från våra kardiologer, något som varit mycket uppskattat. Vi har även daglig reflektion tillsammans med övriga kollegor i arbetslaget efter avslutat pass.
Oavsett om du är nyexaminerad eller har tidigare erfarenhet från yrket värdesätter vi att du får en trygg start på din nya anställning hos oss. När du börjar här lägger vår utbildningssjuksköterska upp en introduktionsplan tillsammans med dig utifrån dina tidigare erfarenheter och behov och följer dig sedan under din första tid på avdelningen.Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Vi ser det som meriterande om du tidigare har arbetat inom kardiologi.
Vi söker dig som arbetar proaktivt och strukturerat samtidigt som du kan prioritera när en akut situation uppstår. För oss är det en självklarhet att du är noggrann och flexibel i din sjuksköterskeroll och tar hand om patienterna utifrån deras olika behov med ett gott bemötande. Som person är du engagerad, initiativrik och öppen för nya utmaningar och möjligheter. Vi vill även att du precis som vi värdesätter ett arbete som präglas av det egna ansvaret, delaktighet och ett gott samarbete mellan kollegor och närmaste chef. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C272052". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad Kontakt
Linda Daludd, Enhetschef Linda.Daludd@skane.se 0725-70 79 20 Jobbnummer
9505626