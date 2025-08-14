Sjuksköterska till jouruppdrag kvällstid!
2025-08-14
Är du legitimerad sjuksköterska och söker ett jouruppdrag natt? Vi söker nu flexibla sjuksköterskor till uppdrag inom kommunal verksamhet.
Vi söker dig som har ett genuint intresse för att möta och hjälpa människor och som vill arbeta självständigt.
Som sjuksköterska arbetar du natt (20.00-07.00) med ansvar för kommunens hälso- och sjukvård. Uppdraget omfattar särskilt boende för äldre, korttidsavdelning, hemsjukvård samt LSS-verksamheter och servicebostäder. För förflyttning mellan enheterna används verksamhetsbilar.
I arbetet ingår medicinska bedömningar, planering och uppföljning av vårdinsatser samt dokumentation.
Schematjänstgöring natt (vardagar och varannan helg). Nattetid ansvarar SSK i tjänst för hela kommunens hälso- och sjukvård.
Uppdragets omfattning är 60-70 % jour kvällstid.
Vi söker dig som:
Legitimerad sjuksköterska
B -Körkort
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Självständig och samarbetsinriktad, med förmåga att arbeta både enskilt och i team
Erfarenhet inom kommunal hälso- och sjukvård, minst sex månader under de senaste tre åren
God datorvana och förtrogenhet med relevanta system t.ex. Pulsen combine
Vad vi erbjuder
Flexibla uppdrag: Vi anpassar uppdrag efter dina unika behov och livssituation. Oavsett om du vill arbeta kort- eller långsiktigt, hittar vi alternativ som passar dig.
Konkurrenskraftig lön: Vi erbjuder en lön som speglar din kompetens och erfarenhet. Du får betalt för det värde du tillför, vilket ger dig ekonomisk trygghet.
Personlig support: Få en dedikerad konsultchef som stöttar dig genom hela processen. Vi är här för att hjälpa dig hitta rätt uppdrag som matchar dina karriärmål och intressen.
Novant är ett bemanningsföretag som specialiserar sig på att förse verksamheter kompetent personal. Med över tio års erfarenhet inom bemanning och rekrytering har vi byggt upp en stark kompetens inom branschen. Vi erbjuder våra konsulter konkurrenskraftiga löner och skräddarsydda lösningar för att möta deras specifika behov.
Flexibilitet är en av våra kärnvärden, och vi arbetar nära våra konsulter för att säkerställa en smidig och anpassad arbetssituation. Novant är det perfekta valet för dig som söker frihet och balans i din yrkesroll.
