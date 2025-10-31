Sjuksköterska till Jourmottagningen - Akutpsykiatri, Sunderby sjukhus
Som sjuksköterska på jourmottagningen är du en central del i vårt akuta psykiatriska omhändertagande. Arbetet innebär självständiga bedömningar och insatser men sker i nära samarbete med både bakjour, primärjour och vårdavdelningar.
Vi sökerVi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med kunskaper i svenska språket i både tal och skrift. Meriterande är specialistsjuksköterska inom psykiatrin, kunskap i Cosmic samt tidigare erfarenhet av psykiatri.
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper. Som person är du flexibel då du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter, kan ändra ditt synsätt och förhållningssätt samt ser möjligheter i förändringar. Du har mod att agera efter din egen övertygelse. Du är kommunikativ och beslutsam då du fattar snabba beslut och agerar utifrån dessa, trots begränsad information eller svåra omständigheter. Visar omdöme under tidspress.
Det här får du arbeta med
Dina arbetsuppgifter är telefonrådgivning till patienter och närstående, mottagning av akuta patienter för bedömning och triagering. Poliklinisk läkemedelshandtering, inklusive injektioner. Samverkan med övriga team inom psykuiatrin och andra vårdaktörer samt medverkan i den psykiatriska vårdkedjan dygnet runt.
Det här erbjuder vi dig
• En stimulerande arbetsmiljö med möjlighet till kontinuerlig utveckling
• Ett team av kompetenta och engagerade kollegor
• Möjlighet till kompetensutveckling och fortbildning
• Dubblerad ersättning för arbete under obekväm arbetstid - en satsning Region Norrbotten gör för medarbetare i dygnet runt-verksamhet
• Den här verksamheten omfattas av Region Norrbottens extrasatsning på sjuksköterskor
• Kliniskt basår för dig som ny sjuksköterska för att arbetet ska bli stimulerande, utvecklande och tryggt
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenVi erbjuder dig en tillsvidareanställning på heltid. Arbetstid och tillträdesdatum enligt överenskommelse. Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Utifrån verksamhetens karaktär och krav på säkerhet, måste man som sökande till vår verksamhet, vara beredd att lämna utdrag ur belastningsregistret
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Enhetschef
Göran Nilsson goran.nilsson@norrbotten.se 0920-28 27 07 Jobbnummer
9582932