Sjuksköterska till JeWe BUP Borlänge
Indomi psykiatri AB / Sjuksköterskejobb / Borlänge Visa alla sjuksköterskejobb i Borlänge
2026-01-04
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Indomi psykiatri AB i Borlänge
, Orsa
eller i hela Sverige
Vår verksamhet
JeWe Barn- och ungdomspsykiatri är en del av Indomi som driver flera verksamheter inom vårdsektorn. Vi drivs av ett stort engagemang med hjärta i verksamheten och ambitionen att bedriva god vård där alla som kommer tills oss ska känna sig sedda och betydelsefulla. Koncernen har många års erfarenhet inom psykiatri- och hälsovård, familjehemsvård, HVB-hem och boendestöd.
JeWe Barn- och Ungdomspsykiatri placerar sig i Borlänge samt Orsa och drivs på uppdrag av Region Dalarna. Vi tar emot barn och ungdomar för bedömning, behandling och utredning i specialistpsykiatrisk öppenvård, med ledord "Med hjärta för barnen - med fokus på kvalitét och bemötande med individen i centrum"
Vi söker nu ytterligare en sjuksköterska som tillsammans med oss vill fortsätta utveckla och forma mottagningens arbete framåt.
Om rollen
Som sjuksköterska hos oss har du en central roll i mötet med barn och ungdomar med psykisk ohälsa, och du bidrar aktivt till att ge vård av hög kvalitet. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter omfattar psykiatriska bedömningar, triagering, medicinsk uppföljning samt rådgivning och stöd till barn och ungdomar samt deras familjer.
Du kommer även att fungera som fast vårdkontakt, vilket innebär ett samordnande ansvar för att säkerställa kontinuitet och trygghet i vårdkedjan.
I rollen ingår att delta i och ibland leda gruppbehandlingar, tillsammans med övriga yrkesgrupper i teamet. Du kommer också delta i vårdplanering, behandlingskonferens, team-möten samt samverka med externa aktörer såsom skola, socialtjänst och andra vårdgivare inom barnets nätverk.
En viktig del av arbetet är också att säkerställa tydlig och korrekt dokumentation enligt gällande riktlinjer och att bidra till verksamhetens utveckling genom delaktighet i förbättringsarbete och kvalitetsuppföljning.
Vi söker dig som har ett stort engagemang för barn och ungas psykiska hälsa, som arbetar självständigt men också trivs i team. Du har god samarbetsförmåga, ett professionellt bemötande och förmåga att hantera varierande arbetsuppgifter i en dynamisk och utvecklingsinriktad miljö.
Om dig
Vi vänder oss till dig som är legitimerad sjuksköterska alternativt specialistsjuksköterska inom psykiatri, gärna med erfarenhet inom barn- och ungdomspsykiatri, som är redo att anta en ny spännande utmaning. Du är en person som värdesätter det viktiga arbetet med barn och ungas psykiska ohälsa och vill bidra till en framstående och tillgänglig barn- och ungdomspsykiatri. Du sätter alltid patienten i fokus och är ansvarstagande och motiverad i ditt arbete.
Som person har du lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter och värdesätter det tvärprofessionella samarbetet. För att trivas hos oss är det viktigt att du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och kan planera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande
Hos oss får du en meningsfull och utvecklande arbetsvardag där ditt engagemang för barns och ungas psykiska hälsa verkligen gör skillnad. Vi värdesätter både din kompetens och ditt välmående, och erbjuder goda förutsättningar för att du ska kunna växa i din roll som sjuksköterska.
Du får möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling genom fortbildning och interna utbildningar, samt regelbunden handledning och kollegialt stöd.
Arbetet sker med förtroendearbetstid, vilket ger flexibilitet och bättre förutsättningar att planera din arbetsdag.
Som anställd omfattas du av kollektivavtal, tjänstepension och goda försäkringsvillkor. Vi erbjuder också friskvårdsbidrag och arbetar aktivt för att främja en hållbar arbetsmiljö med balans mellan arbete och privatliv.
Du blir en del av ett tvärprofessionellt team där samarbete, utveckling och delaktighet står i centrum - hos oss bidrar du både med din egen kompetens och till att vi hela tiden blir bättre tillsammans.
Rekryteringsprocess
Urval kommer att ske löpande. Inför eventuell anställning görs en kontroll i Polisens misstanke- och belastningsregister. Vi ber därför sökande som kallas till intervju att beställa ett utdrag. Förekomst i registren kan komma att påverka dina möjligheter till anställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-03
E-post: Jobbansokan@jewebup.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Indomi psykiatri AB
(org.nr 559368-9077), https://jewebup.se/
Nygårdsvägen 1 (visa karta
)
781 70 BORLÄNGE Arbetsplats
JeWe Barn- och Ungdomspsykiatri Kontakt
Biträdande verksamhetschef
Karin Davidsson karin.davidsson@regiondalarna.se Jobbnummer
9668398