Sjuksköterska till Jeremiasgården
Örebro kommun / Sjuksköterskejobb / Örebro Visa alla sjuksköterskejobb i Örebro
2025-11-18
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Örebro kommun i Örebro
, Kumla
, Nora
, Ljusnarsberg
eller i hela Sverige
Vi söker dig, sjuksköterska med framåtanda och genuint engagemang för våra äldre. På Jeremiasgården har vi stort fokus på att skapa en meningsfull tillvaro och arbeta rehabiliterande utifrån individens behov och mål. Som sjuksköterska är du en nyckelperson i utifrån hälso- och sjukvården. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-11-18Om tjänsten
Nu har du chansen att bli en del av vårt team på Jeremiasgården där vi alla har fokus på kvalitet, engagemang och samarbete. Här finns möjligheter för dig som vill arbeta personcentrerat och inriktat på hyresgäster med inriktning mot somatik och kognitiva nedsättningar. Hos oss arbetar vi tillitsbaserat utifrån stort personligt ansvar och du arbetar både självständigt och tillsammans med andra för att ge vård och omsorg med kvalitet. Du kommer att arbeta med en strukturerad omvårdnadsprocess, där du utifrån en personcentrerad och riskförebyggande vård bedömer och fattar beslut och sätter upp mål, åtgärder samt följer upp.
På kvällar och helger samarbetar vi med andra särskilda boenden vilket möjliggör mindre tjänstgöring på obekväma arbetstider. Samarbetet skapar också ett kollegialt nätverk och öppnar dörrar för kompetensutvecklingen.
Här har du möjligheten att bli del av en engagerad arbetsgrupp där dina kompetenser och idéer som sjuksköterska tas tillvara!
Exempel på arbetsuppgifter:
• planera, organisera och leda omvårdnadsarbetet
• utifrån omvårdnadsprocessen bedöma behov, ställa omvårdnadsdiagnos, sätta upp mål, planera, genomföra och följa upp
• ansvara för klinisk bedömning, utföra medicinska insatser och vid behov kontakta högre medicinsk kompetens
• handleda och instruera omvårdnadspersonal
• ansvara för att samverkan sker med övriga professioner, samarbetspartners och anhöriga
• dokumentera i olika kvalitetsregister och verksamhetssystem
• delta och driva en ständig förbättring och utveckling av vår verksamhet
Om arbetsplatsen
Jeremiasgården är ett naturnära särskilt boende som ligger bredvid Tybbleparken. Vi delar byggnad med både Tybble vårdcentral vilket bidrar till ett effektivt samarbete med läkare och sjukgymnast. Hos oss finns 58 lägenheter fördelade på sju avdelningar med inriktning somatik och kognitiv svikt. På alla avdelningar finns även parboendelägenheter. Vårt boende är populärt bland de äldre, och det tycker vi så klart är kul! Mycket beror det nog på att vi anordnar aktiviteter för våra hyresgäster, allt från bingokvällar till spa.
Du kan läsa mer om vår verksamhet här: Jeremiasgården - orebro.se
Som sjuksköterska på Jeremiasgården kommer du ingå i Hälso- och sjukvårdsorganisationen (HS). Alla sjuksköterskor och arbetsterapeuter inom kommunens särskilda boenden arbetar under en och samma organisation för att på så vis kan vi skapa bättre förutsättningar, jämlik vård och värna om Örebro kommuns hälso- och sjukvårdsresurser. För dig som sjuksköterska innebär det även att du får en chef som i grunden är legitimerad och därmed är väl insatt i de frågor du står inför i arbetet.
Läs mer om hur det är att jobba inom Örebro kommun och vård och omsorg på orebro.se/jobb/socialtarbete!Kvalifikationer
Som sjuksköterska är du trygg i dig själv och har god självinsikt. Du trivs med att ha egna ansvarsområden och tar ansvar för dina arbetsuppgifter på ett självständigt och strukturerat sätt. Att vara lyhörd och tillmötesgående i ditt bemötande, både mot kollegor och hyresgäster ser du som en självklarhet och du är tydlig i din kommunikation med förmågan att säkerställa att information når fram. Dessutom har du lätt att anpassa dig efter ändrade omständigheter, och ser möjligheter och lösningar i det du ställs inför.
Vidare behärskar du det svenska språket på ett sätt så att du kan kommunicera med hyresgäster och övrig personal, samt dokumentera det som verksamheten kräver. Då arbetet innefattar digital dokumentation i verksamhetssystem krävs god datorvana.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
• legitimerad sjuksköterska
• B-körkort
Meriterande:
• erfarenhet av arbete som sjuksköterska inom kommunal verksamhet
• erfarenhet av att arbeta med vård av personer med kognitiv sjukdom
• utbildad specialistsjuksköterska med inriktning mot äldre och geriatrik
• erfarenhet av att arbeta i verksamhetssystem såsom Treserva, Lifecare, Pascal och Senior AlertTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: enligt överenskommelse
Antal tjänster: 2
Arbetstid: dag, kväll och helg (38,25 tim/vecka)
Övrig information
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.
Under rekryteringsprocessen kommer det ske en legitimationskontroll via Socialstyrelsen samt kontroll hos Inspektionen för vård och omsorg.
Innan du erbjuds en anställning inom vård- och omsorgsarbete behöver du visa upp registerutdrag ur belastningsregistret.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 2 december. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örebro kommun
(org.nr 212000-1967), http://www.orebro.se Arbetsplats
Örebro Kommun Jobbnummer
9609751