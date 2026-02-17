Sjuksköterska till IVA, Norrtälje sjukhus | Tiohundra
2026-02-17
Välkommen till en arbetsplats där ingen dag är den andra lik.
Här hos oss arbetar ett stabilt och tryggt team. Det finns alltid någon att fråga som gärna delar med sig av sin kunskap.Publiceringsdatum2026-02-17Om tjänsten
I rollen som sjuksköterska på vår IVA arbetar du varierat med våra olika patientgrupper inom intensiv-, hjärtintensiv-, intermediär- och postoperativ vård. Vi utför även elektiva undersökningar som kräver övervakning. Teamarbetet är centralt och du samarbetar nära med flera professioner för att skapa trygghet och kvalitet för både patienter och anhöriga dygnet runt. Det är ett arbete som kräver hög kompetens, närvaro och mod - något som även ger mening, stolthet och en möjlighet att göra verklig skillnad.
Tjänstgöringsgrad kan diskuteras.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Ansvar för omvårdnad av patienter som har svikt i sina vitala funktioner av anledning av svårare sjukdomstillstånd eller operationer.
Ansvar för bedömning, övervakning och uppföljning av patienternas omvårdnadsbehov och vitala parametrar.
Hantering av medicinteknik och medicinsk tekniska produkter på ett säkert sätt.
Läkemedelshantering samt genomförande av beslutat behandling.
Stödja, informera och involvera närstående i patientvården med ett empatisk förhållningssätt.
Om vårt erbjudande:
Vi har individuella scheman där du delvis kan anpassa din schemaläggning efter dina behov.
Möjlighet finns till finansierad vidareutbildning efter något års anställning. Vidare erbjuds du en strukturerad och skräddarsydd introduktion utifrån dina kunskaper och erfarenheter.
Vi erbjuder ett friskvårdsbidrag på 5000 kr via Epassi för år 2026. Du kan läsa mer om våra förmåner här
Om dig
För den här rollen behöver du:
Vara legitimerad sjuksköterska.
Några års erfarenhet som sjuksköterska inom akutsjukvård.
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Det är också meriterande om du har:
Specialistutbildning i intensivvård.
Vi söker dig som med hjärta, skärpa och engagemang vill göra verklig skillnad. Du är en positiv, noggrann och strukturerad sjuksköterska med patienten i fokus och du har ett varmt, professionellt bemötande gentemot patienter, närstående och kollegor. Du har ett gott omdöme och för dig är god vård lika mycket ett förhållningssätt som ett yrkeskunnande.
Du anpassar dig lätt till skiftande och oväntade situationer och behåller stabilitet, lugn och fokus vid akuta händelser. Du samarbetar naturligt, bidrar till ett öppet och tillåtande arbetsklimat och ser flexibilitet som en styrka. Ditt engagemang smittar av sig och du är med och skapar en arbetsmiljö där vi stöttar varandra, utvecklas tillsammans och känner stolthet över vårt arbete. Du är tydlig i din kommunikation, uttrycker dig väl och känner dig trygg i att arbeta i digitala journalsystem.
Du delar vår värdegrund som bygger på delaktighet, trygghet och respekt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och värdesätter den kvalitet som mångfald tillför vår verksamhet.Om företaget
På intensivvårdsavdelningen på Norrtälje sjukhus bedriver vi intensiv-, hjärtintensiv-, intermediär- och postoperativ vård. Här finns nio vårdplatser, varav tre räknas som fullvärdiga intensivvårdsplatser. Hos oss arbetar ca 60 medarbetare med bred och hög kompetens och många har lång erfarenhet av intensivvård. Här erbjuds du arbete på en spännande och kunskapsintensiv arbetsplats med goda utvecklingsmöjligheter, avdelning präglas av stark teamkänsla, engagemang och professionalitet. Vi är en stabil arbetsgrupp med liten personalomsättning.
Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla vården för våra patienter samt med kompetensutveckling för våra medarbetare. Vi lyssnar till medarbetarna och testar gärna nya arbetssätt eller andra innovativa lösningar för att göra vården och arbetsmiljön bättre. Det här är en dynamisk arbetsplats med ett engagerat gäng som tar väl hand om patienterna och varandra.
Vi är en del av Tiohundra - det kompletta vårdbolaget i Roslagen.
Om Tiohundra
Sammanslagningen av sjukvård och omsorg i samma företag gör oss unika i Sverige. Vårt innovativa och effektiva arbetssätt höjer kvaliteten och skapar mervärde för patienter, brukare, närstående och medarbetare.
Vårdbolaget Tiohundra ägs av kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, ett samarbete mellan Region Stockholm och Norrtälje kommun. Med våra ca 2 500 medarbetare är vi en av Norrtälje kommuns största arbetsgivare. Vår vision är hälsa, vård och omsorg där du är.
Läs mer om Tiohundra på vår webbplats https://www.tiohundra.se/.
eller följ oss på sociala medier där vi heter @tiohundraab.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
