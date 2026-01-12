Sjuksköterska till internmedicin, Danderyds sjukhus
2026-01-12
Är du en sjuksköterska som värdesätter god arbetsmiljö där humor och arbetsglädje får ta plats? Under våren 2025 flyttade avdelning 76 till en helt ny och modern sjukhusbyggnad! Samtidigt har vi utökat från 12 till 20 vårdplatser, varav 4 övervakningsplatser.
Det här är en fantastisk möjlighet att bli en del av vårt engagerade team och vara med och forma framtidens vård.
Är du nyfiken på att utvecklas tillsammans med oss? Välkommen att söka - vi ser fram emot att träffa dig!
Vårt anställningserbjudande
Vi erbjuder dig en bra introduktion, tydliga rutiner, kompetensutveckling och möjlighet till en god arbetsmiljö, men kanske det viktigaste av allt så erbjuder vi dig ett arbete med fantastiska kollegor.
Arbetet på avdelningen genomsyras av arbetsglädje, prestigelöshet, samarbete och flexibelt tänkande. Hos oss får och känner du att det går bra att fråga om allt. Oavsett yrkeskategori så hjälps vi åt och arbetar tillsammans på lösningar för att arbetet ska flyta på. Du får en individuellt anpassad inskolning.
Som anställd på Danderyds sjukhus får du ersättning för sjukvård, ett friskvårdsbidrag på 5000 kr per år och tillgång till det välutrustade personalgymmet Lyftet för endast 540 kr per år. Du erbjuds personalparkering till förmånligt pris.. Vi har förmånliga ersättningar för dig som är föräldraledig. Utöver det finns kvarstannandebonus, pension, semester, företagshälsovård, försäkringar och löneväxling.
Avdelning 76 har en inriktning på allmän internmedicin och våra patienter har ett brett spektrum av internmedicinska diagnoser. Vårt mål är omhändertagande och vård av den akut sjuka patienten. Hos oss får du en möjlighet att vidareutveckla en bred kompetens inom internmedicin. Vi har direktintag från akuten dygnet runt samt övertag från de övriga verksamhetsområden inom sjukhuset vilket gör att du kommer möta och vårda patienter med såväl akuta som kroniska sjukdomstillstånd.
Vi arbetar teambaserat, lär av varandra och har ett gott samarbete mellan professioner där patientens bästa är vårt gemensamma mål.Dina arbetsuppgifter
Hos oss är arbetet som sjuksköterska omväxlande och utvecklande. Du arbetsleder, gör bedömningar och ordinerar omvårdnadsåtgärder. Arbetet som sjuksköterska hos oss innefattar mycket medicintekniska moment. Vi arbetar med bland annat perifera- och centrala infarter, venösa blodgaser, pleura- och ascitesdrän. Hos oss får du arbeta med telemetri och saturationsövervak samt högesflödesbehandling.
I ditt dagliga arbete har du stöd av vårdsamordnare, koordinator och farmaceut.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Vi ser gärna att du har erfarenhet inom yrket.
Specialistutbildning inom akutsjukvård är meriterande.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som alltid sätter patienten först, tar ett stort ansvar för ditt eget arbete och vill vara med att utveckla vård och omvårdnad. Du har ett starkt engagemang, ser möjligheter och vill fortsätta utvecklas i din roll som sjuksköterska. Vi söker dig som sprider glädje och energi i teamet! Du är en positiv lagspelare som inspirerar och stöttar dina kollegor, har nära till skratt och ser humor som en del av en god arbetsmiljö.Övrig information
Tillsvidareanställning
Start enligt överenskommelse.
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Vid rekrytering av medarbetare till verksamhet som kan komma att hantera barn och/eller ungdomar upp till 18 år tar vi utdrag ur belastnings- och misstankeregistret inför eventuell anställning.
Om Danderyds sjukhus
Danderyds sjukhus är ett av Sveriges största akutsjukhus med natur, vatten och t-bana runt knuten. Hos oss arbetar omkring 4500 medarbetare och vi tar emot 2000 studenter varje år. Här möts akutsjukvårdens puls med högkvalitativ vård och det nära omhändertagandet. Vi hjälper varandra och ger dig möjligheten att växa och utvecklas från student till erfaren medarbetare. Du som värnar patienten och du som vill driva patientnära forskning kommer trivas här. Danderyds sjukhus har en egen institution vid Karolinska Institutet vilket innebär ett omfattande uppdrag inom klinisk forskning och grundutbildning. Detta uppdrag är starkt integrerat med den kliniska verksamheten och sjukhusets utveckling. Vi vill vara en arbetsplats att längta till.
Från och med den 1 januari 2025 är Danderyds sjukhus en förvaltning inom Akutsjukhusnämnden i Region Stockholm.https://www.ds.se/om-oss/om-ds/
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
