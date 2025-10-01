Sjuksköterska Till Intermediärvård Mima, Huddinge
Vi söker erfarna sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor som vill arbeta med högspecialiserad intermediärvård.
Du erbjuds
möjlighet att ha rollen som Ledningssjuksköterska där du leder och fördelar det dagliga arbetet
många utvecklings- och karriärmöjligheter så som bland annat betald specialistutbildning inom akutsjukvård eller möjlighet att bli omvårdnadsspecialist eller biträdande universitetssjuksköterska
en individuellt anpassad introduktion utefter dina erfarenheter, kunskaper och verksamhetens behov samt tillgång till mentor och regelbunden reflektion i teamet
en stimulerande arbetsplats med varierande arbetsuppgifter där du ingår i ett team med trygga och kompetenta kollegor
en arbetsplats som uppmuntrar och möjliggör kompetensutveckling. Du får en individuell
kompetensplan samt ett närvarande ledarskap för att skapa den bästa arbetsplatsen och vården för våra patienter.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.Publiceringsdatum2025-10-01Om tjänsten
På Medicinsk intermediärvårdsavdelning (MIMA) i Huddinge vårdas patienter som kräver en högre vårdnivå och är svårt sjuka och inte tillräckligt stabila för att vårdas på en vanlig vårdavdelning. Vi vårdar patienter med diagnoser som till exempel andningssvikt, intoxikation, ketoacidos och sepsis eller som kräver högre och intensiv övervakning av sina vitala parametrar.
Som sjuksköterska hos oss har du hand om två till tre patienter åt gången och du kommer arbeta tillsammans med erfarna kollegor. Läkare finns alltid tillgängliga på avdelningen som stöd och besvarar frågor och ger råd.
Du kommer i ditt arbete att träffa många olika typer av patienter, med ett omväxlande arbete som stundtals innebär ett högt tempo och ett tätt samarbete mellan olika professioner. Mötet med patienterna kräver oftast omedelbara åtgärder, snabba beslut och tät uppföljning. I dina arbetsuppgifter ingår bland annat läkemedelshantering, centrala infarter, dränage, hantering av artärnål samt handhavande av medicinteknisk utrustning såsom övervakning och Non-invasiv ventilatorbehandling.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Hos oss arbetar vi enligt Region Stockholms 24/7 avtal för sjuksköterskor som är det avtal som tecknats mellan Vårdförbundet och Region Stockholm. Det innebär att du kan välja att reducera din veckoarbetstid genom att arbeta förtätad helg och/eller minst 30% natt. Just nu har vi inget behov av nattjänstgöring, endast behov av dag/kväll. Mer information om schema får du vid en eventuell intervju.
Vi söker dig som
är lugn och kontrollerad i stressituationer eller pressade situationer. Du behåller ett realistiskt perspektiv på situationer och fokuserar på rätt saker
arbetar bra med andra människor. Lyssnar, kommunicerar och löser situationer på ett konstruktivt sätt
är trygg, stabil och har självinsikt. Ser relationer i sitt rätta perspektiv och skiljer på det personliga och professionella. Förhåller sig på ett sätt som är anpassat till situationen
ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Förstår din roll, men ser till
verksamhetens bästa i agerande och beslut
kan bidra till en fortsatt god stämning i arbetsgruppen och tillsammans med gruppen värna om ett gott arbetsklimat.KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska med minst två års erfarenhet inom yrket
Meriterande:
Erfarenhet av intermediärvård
Erfarenhet från akutsjukvård, öron-näsa-hals, kirurgi eller neurologi
Specialistutbildning inom intensiv- eller akutsjukvård
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Tema Akut och Reparativ Medicin
Tema Akut och Reparativ Medicin består av sex medicinska enheter (Akut, Trauma/akutkirurgi och ortopedi, Plastikkirurgi och kraniofaciala sjukdomar, Öron näsa, hals Hörsel och balans samt Transplantation). https://www.karolinska.se/vard/tema/tema-akut-och-reparativ-medicin/
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
