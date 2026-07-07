Sjuksköterska till intensivvårdsavdelningen för nyfödda 95F
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2026-07-07
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Akademiska barnsjukhuset
Små hjärtan behöver stor omtanke! Vi är ett litet sjukhus i det stora och det är just i det lilla som vår storhet bor. För här ryms all kompetens ett sjukt barn kan behöva, ett gott samarbete, respekt och omtanke. Vi erbjuder en riktigt bra introduktion för dig som är ny och många intressanta möjligheter till utveckling. Här finns också oväntat mycket glädje i det som ibland är mycket svårt. Vi tar hand om barnen och deras familjer, och vi tar hand om varandra – för vi vet att vi gör ett så mycket bättre jobb tillsammans!
Vår verksamhet
Intensivvårdsavdelningen för nyfödda bedriver högspecialiserad intensivvård, intermediärvård samt nyföddhetskirurgi för regionens minsta och/eller sjukaste nyfödda barn.
Ditt uppdrag
På vår neonatalavdelning vårdas nyfödda barn med varierande vårdbehov - från relativt stabila barn som behöver extra stöd och övervakning, till mycket svårt sjuka barn i behov av avancerad intensivvård. Arbetet utgår alltid med barnet och familjen i fokus.Publiceringsdatum2026-07-07Kvalifikationer
Vi söker dig som är grundutbildad sjuksköterska, specialistutbildad sjuksköterska eller barnmorska och vill ha en yrkesmässig utmaning genom att arbeta med neonatalvård.
Din kompetens
Du strävar efter att aktivt arbeta med de sex kärnkompetenserna för sjuksköterskor för att uppnå en säker vård. Vi lägger stor vikt på förståelsen kring arbetet med barn- och familjcentrerad vård. Då det bedrivs mycket vårdutveckling och forskning hos oss förväntar vi oss att du håller dig uppdaterat och är påläst kring evidens och forskningen. Du behöver vara stabil och kontrollerad i akuta situationer eftersom våra små patienters tillstånd snabbt kan ändras. Vi arbetar i team kring barnet och familjen och därmed krävs en god samarbetsförmåga av dig.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig en tillsvidareanställning med rotation dag, kväll, natt och helg i en attraktiv poängmodell som genererar arbetstidsförkortning. Från hösten kommer vi att jobba med en kompetensstege som tydliggör var du befinner dig i kompetens samt vad du behöver jobba på för att komma framåt i din utveckling. Forskningen som bedrivs hos oss är i världsklass och det uppstår ständigt möjligheter att bidra till ytterligare utveckling. Tillträde efter överenskommelse. Inför tillsättning tas utdrag ur Polisens misstanke- och belastningsregister.
Vi har ett gediget introduktionsprogram för alla sjuksköterskor som börjar hos oss.
Introduktionen individanpassas efter behov och hela tiden har du vårt team av utbildningsansvariga och din närmaste chef som stöd. Efter fullföljd inskolning tilldelas du en mentor.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/formaner/).
Vill du veta mer?
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Marianne Kjellgren, biträdande avdelningschef, marianne.kjellgren@akademiska.se
, 018–617 27 43
Ingrid Hassis, inskolnings- och utbildningsansvarig sjuksköterska, ingrid.hassis@akademiska.se
, 018-611 28 15.
För kontakt med facklig representant för Vårdförbundet, 018-611 59 50
Se filmen om hur det är att arbeta på intensivvårdsavdelningen för nyfödda:
Akademiska sjukhuset, Intensivvårdsavdelningen för nyfödda (https://www.youtube.com/watch?v=ZDJ-kfakV0w)
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Intervjuer och tillsättning av tjänsterna kan komma att ske fortlöpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Läs om anställningsvillkor och lönesättning inom Region Uppsala här: Bli vår nya kollega (https://regionuppsala.se/jobb-och-utbildning/bli-var-nya-kollega/)
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AS848/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 85 UPPSALA Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9995750