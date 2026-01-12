Sjuksköterska till Intensivakuten
Region Stockholm
2026-01-12
Är du intresserad av en karriär inom ett brett område, där du personligen kommer att utvecklas i din roll som sjuksköterska? Då ska du arbeta hos oss!
Du erbjuds
ett omväxlande arbete där ingen dag är den andra lik
en bred grund och ett individanpassat introduktionsprogram på cirka 5 veckor utefter dig och dina tidigare erfarenheter
möjlighet till utveckling i form av utbildningar och annan kompetensutveckling så du kan växa i din profession
möjlighet att ytterligare stärka kompetensen och möjlighet till rotationstjänst på övriga avdelningar inom Tema Akut och Reparativ Medicin; AVA, IMA och C10 (Trauma, Akutkirurgi, Ortopedi och rekonstruktiv Ortopedi)
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.Publiceringsdatum2026-01-12Om tjänsten
Intensivakuten är en anpassad akutmottagning som är kopplad till Karolinska Universitetssjukhusets högspecialiserade vårduppdrag. Det innebär att endast patienter som är i behov av våra resurser i enlighet med det högspecialiserade uppdraget tas emot. Det innefattar patienter med aktiv behandling där cancer är den mest förekommande diagnosen, accepterad remiss samt akutvård av vissa specifika patientgrupper som behöver vår specifika kompetens såsom exempelvis trauma, tryckfallssjuka och kolmonoxidförgiftning i behov av tryckkammare samt ECMO-vård.
Som sjuksköterska hos oss arbetar du med omvårdnad och omhändertagande av den akut sjuka patienten. Vi arbetar i team bestående av undersköterska och sjuksköterska i nära samarbete med läkare och tillsammans tar vi ansvar för det första akuta omhändertagandet av svårt sjuka eller skadade patienter.
Du kommer till en enhet där vi erbjuder omväxlande arbetsuppgifter och tempo under hela dygnet. Hos oss är vi engagerade, kompetenta och sätter stort värde i att du ska bli en trygg kollega i teamet. Vi lär oss av varandra genom att dela kunskaper och erfarenheter.
Vi söker dig som
har en hög personlig mognad och bemöter andra på ett professionellt och respektfullt sätt
tar initiativ, ser vad som behöver göras och driver arbetet framåt på egen hand
gör korrekta prioriteringar, väger samman komplex information samt olika typer av hänsynstaganden. Du visar omdöme vid uttalanden, agerande och beslut
har en stark samarbetsförmåga och trivs med att arbeta mot gemensamma mål.KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Minst 2 års erfarenhet som sjuksköterska
Erfarenhet av patienter med stort medicinskt- och omvårdnadsbehov
Meriterande:
Tidigare arbete på akutmottagning.
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
och följ oss på sociala medier!
Tema Akut och Reparativ Medicin
Tema Akut och Reparativ Medicin består av sex medicinska enheter (Akut, Trauma/akutkirurgi och ortopedi, Plastikkirurgi och kraniofaciala sjukdomar, Öron näsa, hals Hörsel och balans samt Transplantation). https://www.karolinska.se/vard/tema/tema-akut-och-reparativ-medicin/
