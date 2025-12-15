Sjuksköterska till integrerade missbruks- och beroendemottagningen
2025-12-15
Välkommen till verksamhetsområde psykiatri, rehab och hab! Vårt uppdrag är att erbjuda alla invånare i Kronobergs län specialiserad psykiatrisk vård, rehabilitering och habilitering. Vården ska bedrivas i samverkan med andra aktörer inom och utanför Region Kronoberg, med sammanhållen vårdkedja och patientens delaktighet i fokus. Vi vill skapa goda förutsättningar för att våra patienter ska få rätt vård och behandling av bästa möjliga kompetens.
Integrerad missbruks- och beroendemottagning vänder sig till personer från 16 år med definierat skadligt bruk och beroendeproblematik när det gäller alkohol, narkotika, läkemedel, doping eller spel om pengar. Vi träffar individer från primärvården, patienter med psykiatrisk samsjuklighet och bedriver även LARO (läkemedelsadministrerad behandling vid opioidberoende). Målsättningen är att kunna erbjuda dessa personer bästa möjliga vård utifrån deras specifika behov oavsett var i länet de bor. Inom mottagningen är vi samlokaliserade med socialtjänstens öppenvård.
Vi har ett väl uppbyggt interprofessionellt team på vår mottagning och vi samarbetar väl med externa aktörer kring våra patienter utifrån omvårdnadsbehovet. I vårt utvecklingsarbete, som en del i omställningen till nära vård kommer du vara en delaktig part. Hos oss kommer du bli en del av en trivsam arbetsgrupp med öppet klimat. Vi värnar om varandra och strävar efter ett gott bemötande inom personalgruppen såväl som gentemot alla våra patienter.
Samverkansteamet är organiserat under Integrerad missbruks och beroendemottagningen och består i dagsläget av sjuksköterska, skötare och teamläkare. Som resurs till teamet finns även kurator och psykolog. Teamet har som uppdrag att stödja, vårda och behandla patienter med samsjuklighet och dålig följsamhet i vård och behandling.
Nu söker vi en sjuksköterska till vår mottagning och en till vårt samverkansteam - är du vår nya kollega? Varmt välkommen med din ansökan!
Som sjuksköterska på mottagningen arbetar du inom mottagningsarbete som innebär bland annat att bedriva motivationsarbete, behandlingsinsatser, medicinuppföljningar och provtagningar. Du har dina egna patientkontakter, men har alltid teamet bakom dig för stöd och reflektion. Vi erbjuder dig möjlighet att vara med och forma mottagningen inom skadligt bruk och beroendevård tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor.
Samverkansteamets arbetssätt utgår från ett case managements tankesätt. Du träffar patienter i deras närmiljö och ger stöd utifrån behov med målsättningen att höja livskvalitén för individen. Detta sker i nära samverkan med andra aktörer i patientens nätverk. Sedvanliga sjuksköterskeuppgifter förekommer såsom medicindelning, provtagning och omvårdnad. Teamet möter patienter över hela Kronobergs län. Ensamarbete förekommer.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Erfarenhet av arbete med psykisk ohälsa samt skadligt bruk och beroende inom primärvården eller psykiatrin ses som meriterande. Som person är du flexibel, engagerad, tålmodig och har lätt för att se möjligheter. Du tycker om att vara en del i ett team men kan arbeta självständigt och strukturera ditt arbete. Du är mån om att ha ett gott bemötande i alla situationer.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. B-körkort är ett krav.
Innan erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.
Intervjuer planeras att hållas 15-16/1.
Välkommen med din ansökan!
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
