Sjuksköterska till Infektionsmottagningen i Solna
Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Solna Visa alla sjuksköterskejobb i Solna
2026-03-31
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Solna
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige
Är du legitimerad sjuksköterska med intresse för infektionssjukvård? Vill du arbeta patientnära på en infektionsmottagning och samtidigt fördjupa dina kunskaper inom infektion? Då kan du vara den sjuksköterska vi söker till Infektionsmottagningen i Solna på Karolinska Universitetssjukhuset.
Du erbjuds
ett stimulerande arbete där du kan utvecklas som sjuksköterska med stöd av erfarna kollegor och bidra till förbättringsarbete med patientens bästa i fokus
en individuellt anpassad inskolning som nyanställd
möjlighet till kompetensutveckling och delaktighet i både det dagliga arbetet och i verksamhetens förbättringsarbete.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.
På Infektionsmottagningen i Solna möter du en varierad patientgrupp där vi behandlar bland annat CNS-infektioner, tropiska infektioner och tuberkulos. Vi har även en vaccinationsmottagning. Hos oss arbetar du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor och har möjlighet att bedriva eget mottagningsarbete där forskning utgör en viktig del av verksamheten.
I rollen som sjuksköterska arbetar du både självständigt och i ett sammansvetsat team. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat telefonrådgivning, provtagning, läkemedelshantering och vaccinationer. Du kommer också att ha en viktig roll i den kliniska forskning som bedrivs på mottagningen. Mottagningen är öppen alla helgfria vardagar. Tjänsten innebär även viss tjänstgöring inom slutenvården.
Vi söker dig som
arbetar självständigt och tar ansvar för dina arbetsuppgifter. Du har tillit till din yrkeskompetens och kan fatta egna beslut i ditt arbete
är trygg och stabil i din yrkesroll och kan anpassa ditt agerande efter situationen. Du hanterar en föränderlig arbetsdag med lugn och gott omdöme
bemöter patienter lyhört och respektfullt och arbetar utifrån yrkesetiska principer. Du har förståelse för människors olika förutsättningar och anpassar din kommunikation efter individen
planerar och organiserar ditt arbete på ett effektivt sätt, slutför det du påbörjar och bidrar till en positiv och utvecklingsinriktad arbetsmiljö.KvalifikationerKvalifikationer
Svensk sjuksköterskelegitimation
Minst två års arbetslivserfarenhet som sjuksköterska.
Meriterande:
Examen specialistsjuksköterska inom Infektionssjukvård 60 HP
Erfarenhet av arbete inom infektionssjukvård
Erfarenhet av telefonrådgivning, öppenvård/mottagning.
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
och följ oss på sociala medier!
Tema Akut och Reparativ Medicin
Tema Akut och Reparativ Medicin består av sex medicinska enheter (Akut, Trauma/akutkirurgi och ortopedi, Plastikkirurgi och kraniofaciala sjukdomar, Öron näsa, hals Hörsel och balans samt Transplantation). https://www.karolinska.se/vard/tema/tema-akut-och-reparativ-medicin/
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Fast månadslön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1905". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Karolinska Universitetssjukhuset, Infektionsmottagning 1 Kontakt
Katarina Stigsäter 08-12386580 Jobbnummer
9828965